「ゼンゼロ」とUGREENがコラボ決定！ モバイルバッテリーやUSB充電器のコラボモデルに期待新陣営「妄想エンジェル」がモチーフか
【UGREEN：「ゼンレスゾーンゼロ」コラボ予告】 1月27日 公開
ユーグリーン・ジャパンは1月27日、HoYoverseの都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」とのコラボレーションを予告した。
PCやスマートフォン向けのモバイルバッテリー、USB充電器を手がけるUGREENと「ゼンゼロ」がコラボ決定。予告画像には、同作に登場予定の新陣営「妄想エンジェル」のシルエットと共に「UGREEN、応援準備完了」と書かれている。
UGREENは過去にオープンワールドRPG「原神」とコラボレーションしており、その際は「キィニチ」をモチーフにしたUSB充電器やモバイルバッテリーを展開していた。今回はどのようなラインナップが展開されるのか、今後の続報が期待される。
