西武・高橋光成投手が２８日、埼玉・所沢市の球団事務所で契約更改交渉に臨み、４０００万円増の２億５０００万円（いずれも金額は推定）でサインした。交渉に臨んだ広池浩司球団本部長は「今年に対する期待というのをしっかりと話して、本人からも力強い決意表明をもらいました」と息をついた。

球団は昨オフ、かねてメジャー移籍を目指していた高橋光の強い意志をくみ取り、ポスティングシステムの利用をＭＬＢに申請。高橋光は期限ぎりぎりの１月４日１７時（日本時間同５日７時）まで粘り強く交渉を続けたが、条件が折り合わず残留を決断した。高橋光は交渉後、「ここで諦めたら一番ダサい」などとメジャーへの変わらぬ思いを吐露。同本部長は「いつも受け取っていますし、ここ数年ずっとそうなので、きょう改めてというところはあまりありませんでした」と交渉時に話題はなかったと明かした。高橋光は順調にいけば今季中に海外ＦＡ権を取得する。権利行使、再度のメジャー移籍への話し合いは今オフ、改めて行われる見通しだ。

西武は今井がポスティングシステムを使ってアストロズへ移籍。先発陣が手薄になったところで高橋光の残留が決まった。「相当大きいですよね。もし戻ってこなかったらといろいろ考えていた部分も正直あった。光成が戻ってきてくれたことによって投手、特に先発の編成はいったん終了しようと思っています。それくらい大きな存在です」と大きな期待を寄せていた。