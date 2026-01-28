【1人分118kcal】タンパク質も摂れる『豆腐と小松菜のとろみ煮』ダイエットに

正月太りをリセットしたい、そんな方におすすめ！ 1人分118kcalのおかずを紹介します。

豆腐、小松菜、しいたけと体にやさしい具材を組み合わせたとろみ煮。低カロリーながら、たんぱく質と野菜がしっかりとれて、無理なく食事量を整えられるのがうれしいところ。うまみたっぷりのあんで、おいしくダイエットできますよ。

『豆腐と小松菜のとろみ煮』のレシピ

材料（2人分）

絹ごし豆腐……1丁（約300g）

小松菜……2株（約50g）

生しいたけ……2個（約35g）

〈水溶き片栗粉〉

片栗粉……小さじ2

水……小さじ2

〈A〉

だし汁……1と1/4カップ

砂糖……小さじ2

塩……小さじ1/3

しょうゆ……少々

しょうがのすりおろし……1/2かけ分（約5g）

作り方

（1）下ごしらえをする

・小松菜は長さ3cmに切る。

・しいたけは軸を切り、薄切りにする。

・豆腐は4等分に切る。

・〈水溶き片栗粉〉の材料は混ぜる。

（2）煮る

フライパンに〈A〉としいたけを入れて強火にかける。煮立ったら中火にし、小松菜を加えてしんなりとするまで煮る。水溶き片栗粉をもう一度混ぜてから加え、とろみをつける。豆腐を加えてふたをし、弱めの中火で5分ほど煮る。器に盛り、しょうがをのせる。

おいしく作るコツ

豆腐は煮すぎると、すが入ってしまうので、最後に加えて温める程度で火を止めます。

軽めに済ませたい日や、食べすぎた翌日にもうれしい一皿。やさしい和の味わいが、何度でも食べたくなりますよ。

（『オレンジページ』2026年2月2日号より）