抱っこサイズのワンコのあみぐるみと着せ替えアイテムも作れるレシピ集♪『かぎ針で編む 着せ替えワンコのあみぐるみ』好評発売中！

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『かぎ針で編む 着せ替えワンコのあみぐるみ』（眞道美恵子 著） を2026年1月27日（火）より全国の書店・オンライン書店等で発売いたしました。

かわいすぎるワンコたち！今日は何を着ようかな？

抱っこサイズで作るワンコのあみぐるみ本！着せ替えも楽しめる盛りだくさんな１冊



ふわふわ・もこもこの毛糸で、本物みたいにかわいい抱っこサイズのワンコのあみぐるみが作れます。うちの子とお揃いの洋服を編んで、着せ替えも楽しめる盛りだくさんな１冊です！

実物大に近いサイズ感の人気犬種（トイプードル、チワワ、ダックスフントなど）7パターンのワンコ本体を毛糸で編んで、洋服や小物アイテム33点をコーディネートして着せ替えを楽しむことができます。シーン別に、元気な普段着や、おしゃれなお出かけ着、特別な日の装いをご用意。いつもの日も、心に残る一日も、お気に入りの一着がうちのワンコを大切に包みこんでくれます。

すべてかぎ針編みで作れるので、編みやすく作り方はシンプル。少し難しい技法もありますが、取り組みやすく編みごたえもしっかり感じられるのも特長です。

この本で作れるワンコが勢揃い！立ちポーズやおすわりポーズのワンコも。

本書の著者 眞道美恵子さんの既刊『抱っこしたくなるあみぐるみワンコ』の作品にも着せ替えできるよう、サイズを調整しています。植毛タイプのワンコたちにも着回しができます。

本書では、植毛の工程が一切不要！

ふわふわ・もこもこの毛糸を生かした新しい作り方により、難しい毛足のカットや縫い付けの手間が大幅に短縮されました。植毛作業が苦手な方には特におすすめ。編むことに集中できます。

掲載犬種は、トイプードル、チワワ、ダックスフント、シュナウザー、ビションフリーゼ、フレンチブルドッグ。スタイル違いのパターンを作ることもできます。

コーデのアクセントに、リボンやつけ衿、星や骨や肉球のワッペンの小物が活躍してくれます！

【主なアイテム】

ニット帽・ベレー帽・バブーシュカ・リボン・カラーシャツ・フリルセーター・つけ衿・ハートのセーター・なわ編みセーター・モチーフセーター・ボーダーTシャツ・スタジャン・デニム風スカート・ケープ・ゴスロリドレス・シャツと蝶ネクタイ・タキシードベスト・ウェディングドレス・クリスマスケープ・ワッペン各種など

みんなでお散歩、楽しいね！ お洋服の細部にもこだわって、ステッチや異素材を使ってぐっとおしゃれに！

特別な日の装いも。 元気な普段着もいいけど、季節の行事にあわせたコーデも楽しんで。

あみぐるみ教室「もんぱぴスタジオ」（東京・吉祥寺）で作品展を開催

本書の発売にあわせて、著者 眞道美恵子さんが主宰するあみぐるみ教室「もんぱぴスタジオ」（東京・吉祥寺）でミニ作品展が開催されます！



ふわふわ・もこもこなワンコがかわいいドレスやセーターを着て、皆さまをお迎えします。

数に限りはありますが、あみぐるみのキットの販売もあるそうです。できたてほやほやの、ワンコたちに会いに来てくださいね。

会期：2026年1月27日(火）～2月1日(日）

時間：13:00~17:30 （午後のみ）

場所：もんぱぴスタジオ（https://monpuppy.com/）

東京都武蔵野市吉祥寺本町2-25-7中山ビル２F 202