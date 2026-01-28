三田寛子、黒地に金銀の花が映える着物姿を披露 気品あふれる装いに「とても美しい」「圧巻の着こなし！」の声
歌舞伎俳優の八代目・中村芝翫（60）の妻でタレントの三田寛子（60）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。黒地に金銀の花柄があしらわれた着物姿を披露し、その気品あるたたずまいに反響が寄せられている。
【写真】「黒のお着物シックで格好良い」黒地に金銀の花が映える着物姿の三田寛子
三田は「新春浅草歌舞伎と新橋演舞場Aプロ『鳴神』千穐楽を迎えました 連日多くのお客様に温かい拍手を頂戴して新年から大きな励みとなりました ありがとうございました」と新春の舞台を終えたことを報告しながら、公演への感謝の思いをつづった。
投稿では、黒地に金銀の花が印象的な着物を身にまとい、ロビーに生けられた花を背景に立つ姿や、劇場内の写真、車内で撮影したショットなどを公開。落ち着いた色合いの着物に、帯や髪飾りが上品に映え、凜とした美しさが際立つ装いとなっている。
この投稿に、コメント欄には「着物最高」「黒のお着物シックで格好良いです」「いつも着物姿がキリッとしててとても美しい」「お着物とってもお似合いです」「美しすぎです」「圧巻の着こなし！まとめ髪も上品でステキです」といった称賛の声が相次いで寄せられていた。
【写真】「黒のお着物シックで格好良い」黒地に金銀の花が映える着物姿の三田寛子
三田は「新春浅草歌舞伎と新橋演舞場Aプロ『鳴神』千穐楽を迎えました 連日多くのお客様に温かい拍手を頂戴して新年から大きな励みとなりました ありがとうございました」と新春の舞台を終えたことを報告しながら、公演への感謝の思いをつづった。
この投稿に、コメント欄には「着物最高」「黒のお着物シックで格好良いです」「いつも着物姿がキリッとしててとても美しい」「お着物とってもお似合いです」「美しすぎです」「圧巻の着こなし！まとめ髪も上品でステキです」といった称賛の声が相次いで寄せられていた。