きょう（水）午後から再び強い寒気が流れ込みます。あさって（金）にかけて再び日本海側は大雪のおそれがあるでしょう。

きょうは次第に冬型の気圧配置になるため、山陰から北の日本海側は雪で、雷を伴って強く降る所もありそうです。太平洋側は晴れる所が多くなりますが、東京は雲が広がりやすいでしょう。ただ、くもっても雨が降ることはなさそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】
札幌　：-2℃　釧路： 0℃
青森　： 1℃　盛岡： 1℃
仙台　： 4℃　新潟： 5℃
長野　： 4℃　金沢： 3℃
名古屋： 9℃　東京： 9℃
大阪　： 9℃　岡山：10℃
広島　：10℃　松江： 7℃
高知　：13℃　福岡： 9℃
鹿児島：13℃　那覇：19℃

きのうより低くなる所が多く、寒中らしい寒さになるでしょう。

あさってにかけて、強い冬型の気圧配置になり、強烈寒気が流れ込むため、日本海側は再び大雪になる所があるでしょう。

【24時間予想降雪量（多い所）】
▼あす朝からあさって朝
　北陸：70センチ
　近畿：50センチ

▼あさって朝から31日朝
　北陸：70センチ
　近畿：40センチ

日本海側は、これまでの大雪で平年の2倍以上の積雪になっている所が多くなっています。古い雪の上に新たに雪が積もると、雪崩や落雪が起きやすくなるのでご注意ください。

一方、雨不足が続いている太平洋側は、この先もしばらく、まとまった雨は降らない見込みです。火の取り扱いに注意し、肌やのどのケアもすると良さそうです。