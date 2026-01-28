あさって（30日）にかけて再び日本海側は大雪のおそれ 太平洋側はしばらくまとまった雨はなし
きょう（水）午後から再び強い寒気が流れ込みます。あさって（金）にかけて再び日本海側は大雪のおそれがあるでしょう。
きょうは次第に冬型の気圧配置になるため、山陰から北の日本海側は雪で、雷を伴って強く降る所もありそうです。太平洋側は晴れる所が多くなりますが、東京は雲が広がりやすいでしょう。ただ、くもっても雨が降ることはなさそうです。
【きょうの各地の予想最高気温】
札幌 ：-2℃ 釧路： 0℃
青森 ： 1℃ 盛岡： 1℃
仙台 ： 4℃ 新潟： 5℃
長野 ： 4℃ 金沢： 3℃
名古屋： 9℃ 東京： 9℃
大阪 ： 9℃ 岡山：10℃
広島 ：10℃ 松江： 7℃
高知 ：13℃ 福岡： 9℃
鹿児島：13℃ 那覇：19℃
きのうより低くなる所が多く、寒中らしい寒さになるでしょう。
あさってにかけて、強い冬型の気圧配置になり、強烈寒気が流れ込むため、日本海側は再び大雪になる所があるでしょう。
【24時間予想降雪量（多い所）】
▼あす朝からあさって朝
北陸：70センチ
近畿：50センチ
▼あさって朝から31日朝
北陸：70センチ
近畿：40センチ
日本海側は、これまでの大雪で平年の2倍以上の積雪になっている所が多くなっています。古い雪の上に新たに雪が積もると、雪崩や落雪が起きやすくなるのでご注意ください。
一方、雨不足が続いている太平洋側は、この先もしばらく、まとまった雨は降らない見込みです。火の取り扱いに注意し、肌やのどのケアもすると良さそうです。