きょう（水）午後から再び強い寒気が流れ込みます。あさって（金）にかけて再び日本海側は大雪のおそれがあるでしょう。

きょうは次第に冬型の気圧配置になるため、山陰から北の日本海側は雪で、雷を伴って強く降る所もありそうです。太平洋側は晴れる所が多くなりますが、東京は雲が広がりやすいでしょう。ただ、くもっても雨が降ることはなさそうです。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：-2℃ 釧路： 0℃

青森 ： 1℃ 盛岡： 1℃

仙台 ： 4℃ 新潟： 5℃

長野 ： 4℃ 金沢： 3℃

名古屋： 9℃ 東京： 9℃

大阪 ： 9℃ 岡山：10℃

広島 ：10℃ 松江： 7℃

高知 ：13℃ 福岡： 9℃

鹿児島：13℃ 那覇：19℃

きのうより低くなる所が多く、寒中らしい寒さになるでしょう。

あさってにかけて、強い冬型の気圧配置になり、強烈寒気が流れ込むため、日本海側は再び大雪になる所があるでしょう。

【24時間予想降雪量（多い所）】

▼あす朝からあさって朝

北陸：70センチ

近畿：50センチ

▼あさって朝から31日朝

北陸：70センチ

近畿：40センチ

日本海側は、これまでの大雪で平年の2倍以上の積雪になっている所が多くなっています。古い雪の上に新たに雪が積もると、雪崩や落雪が起きやすくなるのでご注意ください。

一方、雨不足が続いている太平洋側は、この先もしばらく、まとまった雨は降らない見込みです。火の取り扱いに注意し、肌やのどのケアもすると良さそうです。