²£ß·²Æ»Ò¡¢¡È´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤Î±þ±ç²Î¡É¤ËÎÞÁ£Êø²õ¡Ä¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¡×
Æ£ËÜÈþµ®¡õ²£ß·²Æ»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë²È»ö°é»ùÆÃ²½·¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØÉ×¤¬¿²¤¿¤¢¤È¤Ë¡Ù¡£
1·î27Æü¡Ê²Ð¡Ë¤ÎÆ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤ËÎëÌÚ¤¢¤¤¨¤ò·Þ¤¨¡¢¡Ö´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤Î±þ±ç²Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¶Ê¤òÊ¹¤¤Ê¤¬¤é¡¢²£ß·¤ÎÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Çµã¤±¤Æ¤¤Æ¡×³¹¤Î¥Þ¥Þ¤â»×¤ï¤ºÎÞ
º£²ó¤Ï¡Ö´èÄ¥¤ë¥Þ¥Þ¤Î±þ±ç²Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ÈÂê¤·¡¢562¿Í¤Î¥Þ¥Þ¤Ë¼«¿È¤¬Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿±þ±ç²Î¤òÊ¹¤¡¢¥Ù¥¹¥È10¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£
Æ¸ÍØ¡Ø¤Ë¤¸¡Ù¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢9°Ì¥¿¥¤¤ËHump Back¡Ø¥ª¡¼¥Þ¥¤¥é¥Ö¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë¤È¡¢Æ±¶Ê¤òÁª¤ó¤À³¹¤Î¥Þ¥Þ¤¬Åú¤¨¤¿¡Ö¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¤Æ¡¢´é¤ò¿¡¤¤¤Æ¡¢Ä«¤´¤Ï¤ó¿©¤Ù¤µ¤»¤Æ¡¢»¶Êâ¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¤ÈËèÆüÆ±¤¸¤³¤È¤Î·«¤êÊÖ¤·¤Ç¿É¤¤¤È¤¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤òÄ°¤¤¤Æ¡Ø¤³¤Î°ì½Ö¤·¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¤³¤Î»þÅÀ¤Ç²£ß·¤ÏÎÞ¤ò¥Ü¥í¥Ü¥íÎ®¤·¡¢¡Ö¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤â¤é¤Ã¤Æ¤ª¤³¤¦¡×¤È°ì¸À¡£¤¹¤«¤µ¤ºÆ£ËÜ¤¬¼ê´·¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¥Ý¥±¥Ã¥È¤«¤é¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤È¡¢²£ß·¤Ï¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
6°Ì¤Ë¤ÏÊ¿°æÂç¡ØMy Little Rose¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£²æ¤¬»Ò¤Ø¸þ¤±¤¿¥é¥Ö¥ì¥¿¡¼¤À¤È¤¤¤¦Æ±¶Ê¤ò²£ß·¤Ï¡Ö½é¤á¤ÆÄ°¤¯¶Ê¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢¶Ê¤È¤È¤â¤Ë³¹¤Î¥Þ¥Þ¤¬¡ÖÀÎ¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤Î¤È¤¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¡ÄÏÃ¤·¤Æ¤¿¤éµã¤±¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Çµã¤½Ð¤¹±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤ë¤È¡¢²£ß·¤â¤â¤é¤¤µã¤¡£
¤µ¤é¤ËÊÌ¤Î¥Þ¥Þ¤â¡Öº£¤³¤³¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¤À¤±¤Ç½½Ê¬¿Æ¹§¹Ô¤Ê¤ó¤À¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤¬¡Äº£¤Ç¤â¤¹¤°´¶Æ°¤·¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÞ¤òÎ®¤·¡¢²£ß·¤ÎÎÞÁ£¤âÊø²õ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤ó¤¬»É¤µ¤ê¤¹¤®¤Æ¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿Æ£ËÜ¤Ë¡Ö»É¤µ¤ê¤Þ¤¯¤ê¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿²£ß·¤Ï¡¢ÎÞ¤ò¿¡¤¤Ê¤¬¤é¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤µ¤ó¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Æ¥£¥Ã¥·¥å¤Ó¤·¤ç¤Ó¤·¤ç¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£