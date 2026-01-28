C大阪、FWヴィトール・ブエノのブラジル移籍を発表「これからもずっと応援し続けます」
セレッソ大阪は28日、FWヴィトール・ブエノがクルーべ・ド・レモ(ブラジル)に完全移籍することを発表した。
24年にパラナエンセ(ブラジル)からC大阪に加入したブエノは初年度のJ1リーグで21試合3得点を記録し、昨季は17試合3得点をマークしていた。
クラブを通じ、「セレッソ大阪に加入してからの2年間、チームメイト、スタッフ、クラブの関係者の方々、そしてサポーターの皆さんにはどんな時にも変わらないサポートをしていただき心から感謝しています。試合にもっと出るためには何が必要か、常に考えながら過ごした2年間でしたが、その中で多くを自分なりに学ぶ事ができたと思っています。クラブを離れる事にはなりますが、これからもセレッソ大阪をずっと応援し続けます。ムイト・オブリガード!」とコメントしている。
