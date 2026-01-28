キャンペーン：H&Y FiltersとSMDVが「Amazon スマイルSALE」の対象に フィルターやソフトボックスが最大20%OFF
ステップアップリング「REVORING」
H&Y Filters JAPANは、1月27日（火）からAmazonで開催中の「スマイルSALE」に参加。フィルターやSMDV製品などセール価格で販売している。
例えば、可変ステップリングREVORINGが5～10%OFFに。保護フィルター、CPLフィルター、可変NDフィルター、特殊効果フィルターが5～12%OFF、一部の旧製品は15～20%OFFで販売する。
また、SMDV製品についてはFLIPソフトボックス本体各種を5～10%OFFで提供。「FLIP G」「FLIP Pro」「FLIP Bounce」などが対象となっている。
セール期間
2026年1月27日（火）9時00分～2月2日（月）23時59分
対象製品
H&Y ステップアップリング REVORING 67-82mm ブラック
8,000円→7,200円（10%OFF）
H&Y REVORING ND3-1000+CPL（58-77mm）
35,800円→32,200円（10%OFF）
H&Y EVO ND3-32+CPL（82mm）
26,700円→24,000円（10%OFF）
H&Y マグネット式NDフィルター3枚セット ND8／ND64／ND1000（67mm）
17,880円→15,990円（11%OFF）
SMDV ソフトボックス FLIP 20G 本体のみ 50cm
23,000円→20,700円（10%OFF）
SMDV ソフトボックス FLIP 36pro 本体のみ 90cm
39,000円→37,000円（5%OFF）