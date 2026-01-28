ステップアップリング「REVORING」

H&Y Filters JAPANは、1月27日（火）からAmazonで開催中の「スマイルSALE」に参加。フィルターやSMDV製品などセール価格で販売している。

例えば、可変ステップリングREVORINGが5～10%OFFに。保護フィルター、CPLフィルター、可変NDフィルター、特殊効果フィルターが5～12%OFF、一部の旧製品は15～20%OFFで販売する。

また、SMDV製品についてはFLIPソフトボックス本体各種を5～10%OFFで提供。「FLIP G」「FLIP Pro」「FLIP Bounce」などが対象となっている。

セール期間

2026年1月27日（火）9時00分～2月2日（月）23時59分



対象製品

H&Y ステップアップリング REVORING 67-82mm ブラック

8,000円→7,200円（10%OFF）

H&Y REVORING ND3-1000+CPL（58-77mm）

35,800円→32,200円（10%OFF）

H&Y EVO ND3-32+CPL（82mm）

26,700円→24,000円（10%OFF）

H&Y マグネット式NDフィルター3枚セット ND8／ND64／ND1000（67mm）

17,880円→15,990円（11%OFF）

SMDV ソフトボックス FLIP 20G 本体のみ 50cm

23,000円→20,700円（10%OFF）

SMDV ソフトボックス FLIP 36pro 本体のみ 90cm

39,000円→37,000円（5%OFF）