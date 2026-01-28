「2連覇にこれだけ本気とは…」ダルビッシュの侍ジャパン臨時コーチ報道に戦々恐々の韓国「実話なのか？」

現役キャリアを続けられるかどうかは未知数だが、何としても力になろうとしている。ダルビッシュ有の侍ジャパン臨時コーチ就任報道に、韓国メディア『OSEN』が「コーチも最精鋭、ダルビッシュまでコーチ合流は実話なのか？」「日本がWBC2連覇にこれだけ本気とは」として注目している。

日本の各メディアが1月28日までに報じたところによると、ダルビッシュが侍ジャパンの臨時コーチとして2月の宮崎合宿に合流するという。

宮崎合宿にはは読売ジャイアンツのレジェンドでニューヨーク・ヤンキースでも大活躍した松井秀喜氏も訪問する予定だが、投手側のレジェンドも、侍ジャパンの2連覇達成のために力を貸すことになった。

報道によると、正式な役職は今後決定される予定だが、WBCで導入されるピッチクロックやピッチコムの活用など、MLBを中心とした他国打者の攻略法を共有するための助力者としてダルビッシュが選ばれたという。

今回のWBCには、メジャーリーグやKBOのようにピッチクロックとピッチコムの両方が導入される。ピッチクロックの基準はメジャーリーグ基準で、走者がいない場合は15秒、走者がいる場合は18秒と設定されている。

KBOでは昨年に正式導入され、走者がいない場合は20秒、走者がいる場合は25秒だったが、今年は18秒、23秒に短縮される。

KBOの投手たちは時間が短くなったとはいえ、ピッチクロック制度そのものには慣れている。しかし、日本プロ野球ではまだピッチクロックを実施していない。この点でダルビッシュが助言を行う見通しだ。ほかにも、優勝を争うことになるアメリカやドミニカ共和国など他国の戦力分析において、スカウティングスタッフの役割も担う計画だ。

2009年と2023年に2度WBC優勝を経験したダルビッシュの合流は、日本にとって大きな力になることは間違いない。選手面でも、すでに大谷翔平（ロサンゼルス・ドジャース）をはじめ山本由伸（ロサンゼルス・ドジャース）、岡本和真（トロント・ブルージェイズ）、村上宗隆（シカゴ・ホワイトソックス）、鈴木誠也（シカゴ・カブス）などメジャーリーガーの大量参加が確定しており、WBC2連覇への本気度を示している。

井端弘和監督も「優勝しかないと思っている」と強い意志を見せた。ダルビッシュのコーチ合流も、その本気の一環と言えるだろう。

