2026年2月4日(水) 19:00〜21:00放送

1周回って知らない話 2時間SP！

【ゲスト】

■加藤夏希、辻希美、東原亜希

■瀬戸朝香、観月ありさ

■VTRゲスト：高嶋ちさ子ファミリー(高嶋未知子、弘之、太郎)

【パネラー】

岡田結実/アインシュタイン、浮所飛貴(ACEes)、柴田英嗣(アンタッチャブル)

タイムマシーン３号、滝沢カレン、野々村友紀子、松本麗世、山田美保子

【オンエア内容】

▼5児の母・辻希美、4児の母・東原亜希＆加藤夏希。

総勢13人のお子さんを持つ、子だくさん芸能人ママが登場！

日頃のストレスが大爆発！子だくさんママの苦悩を語る！

どんなスケジュールで生活しているのか？

1日のスケジュール＆家事や子育ての様子を撮影したプライベート映像を大公開！

過去には壮絶なバッシングも・・・当時の心境を振り返る！

さらに、ママ達の頑張りを一番近くで見ている旦那さまからのメッセージも！

▼10代から第一線で活躍しているトップ女優・観月ありさと瀬戸朝香が登場！

懐かし映像＆当時の芸能界のとんでもない裏側を大公開！

子役から活動し、芸能生活45年の観月ありさが「何度も辞めようと思った・・・」過去の挫折を真剣告白！

さらに、大人気学園ドラマ「教師びんびん物語」で共演した田原俊彦からサプライズ生電話！

2007年に結婚し、2児の母となり仕事をセーブしていた瀬戸朝香。

女優復帰を後押しした子どもたちの言葉とは？

▼高嶋ちさ子の姉・未知子さんがまさかのモデルデビュー！

大好評！未知子さんのBEAMSグッズプロデュースの新作アイテムが制作進行中！

ブランドのHP用のモデルに未知子さんが挑戦！

撮影現場にはちさ子の父・弘之さんと兄・太郎さんの姿も・・・！