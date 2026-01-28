ENHYPEN（エンハイプン）の「SHOUT OUT」が、ミラノ・コルティナ冬季五輪に挑む韓国代表の公式応援歌に選ばれた。所属事務所ビリー・フラップが26日に明かした。

3枚目ミニアルバム「MANIFESTO：DAY1」の収録曲で、世の中に向かって初めての声を出す少年たちのスリルが込められた曲。韓国メディアMKスポーツは28日「胸が熱くなる清涼感が感じられるメロディーと『1つに大きくなっていく声 心臓が爆発するように走っている 君に向けた私の心を叫んで 胸が熱くshout out！』のような歌詞が選手たちの闘魂に火をつけ、全国民の胸を躍らせる見通しだ」と報じた。

韓国代表選手団の善戦を祈願するため、応援歌を活用したチャレンジも繰り広げられる。大韓体育会は26日、公式SNSに大韓体育会広報大使・ENHYPENのメンバーSUNGHOON（ソンフン）の「SHOUT OUT」応援チャレンジを公開した。このチャレンジは、同メディアは「上半身動作中心の直観的な振り付けで製作され、誰でも簡単に冬季五輪応援に参加できるようにした」と紹介した。