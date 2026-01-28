～２月(にゃん)２２日(にゃんにゃん)（日）は、猫の日～今年もＢＳテレ東は「ＢＳキャッ東」に！ＢＳテレ東開局25周年記念の特別生放送！さらに！各番組に豪華出演者が続々登場！

スペシャルサポーターは再びアニメ「夏目友人帳」から



「ニャンコ先生」に決定！

今年もＢＳテレ東は 2 月 22 日の猫の日限定で「ＢＳキャッ東」に改名し、朝から晩まで猫まみれの特別編成を行います。9年目となる今年も、番組はもちろん、SNSでの企画などを通じ、猫と猫好きな皆様に寄り添う放送局を目指します。

🐱猫を愛してやまない、豪華出演者が登場！

今回も「我こそは猫好き！」を自負してやまない、豪華な出演者が！

カミナリ＆鈴木えみ、森泉、中尾明慶＆前田敦子、中川翔子＆岩井勇気（ハライチ）、杉浦太陽＆横山由依、藤あや子＆住吉美紀らMC陣に加え、猫好き界でもラスボスを狙う!?小林幸子や、子どもの頃から猫大好き！松井ケムリ（令和ロマン）も登場！さらに！あの名猫ドラマ、松重豊主演の『きょうの猫村さん』を一挙放送します!



🐱スペシャルサポーターはアニメ「夏目友人帳」から、再びニャンコ先生に決定！

あの人気アニメ『夏目友人帳』のニャンコ先生が、今年も「ＢＳキャッ東」スペシャルサポーターとして猫まみれ編成のトップバッターを飾ります！昨年大好評だった宣伝ムービーのナレーションやノベルティ「限定クリアファイル」もパワーアップして制作中！ニャンコ先生と一緒に、猫の日を楽しみ尽くしましょう。続報は順次お知らせします！

© 緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会

🐱今年の猫まみれ編成を発表！

2026年2月22日（日）

また、2月16日（月）からは、毎日夜10時台を中心に、レギュラー番組の中でも「猫」に関する企画を展開。

様々な切り口で「猫」を見つめ直す力作ぞろいです。どうぞお楽しみに！

＜参加予定番組＞

2月16日（月）夜10時～『マネーのまなび』

出演：パックン、武藤十夢、竹粼由佳（テレビ東京アナウンサー）

内容： 家庭のペットにかける支出が年々増える中、投資の観点からもペット市場に関心が高まっています。愛猫家の株式アナリスト・大川智宏が選

んだペット関連の注目株を紹介します。



2月17日（火）夜10時～『和田明日香とゆる宅飲み』

出演：和田明日香（料理家・食育インストラクター）

内容： 和田明日香がお酒に合う料理を作っておもてなし！この日は愛猫家・相川七瀬をお招きして乾杯します！



2月18日（水）夜10時～『いまからサイエンス』

出演：加藤浩次、古旗笑佳（テレビ東京アナウンサー）

内容：猫の腎臓病を治療する薬を開発しながら、人間の肝臓がん・アルツハイマー病の治療にも挑む、AIM医学研究所・所長 /IAM CAT代表取締

役・宮粼 徹をスタジオに迎えます！





2月19日（木）夜10時～『あの本、読みました？』

出演：鈴木保奈美、山本倖千恵（テレビ東京アナウンサー）

内容：猫好き作家・村山由佳をゲストに迎え、動物小説『しっぽのカルテ』を取り上げる他、いま売れている『動物のひみつ』の編集者もゲスト出演

します。



2月20日（金）夜10時9分～『NIKKEI NEWS NEXT』

出演：メインキャスター・八木ひとみ

内容：物価高で食費がかさみ、高齢化で医療費が膨らむ。ネコの暮らしもお金はかかる。ペットとの生活を末永く楽しむための資金計画とは？



2月21日（土）夜９時～『ワタシが日本に住む理由』

出演：高橋克典、繁田美貴(テレビ東京アナウンサー)

内容：番組ラストにMC高橋克典の愛猫自慢トーク。最近「高橋キャッツ典」と呼ばれるほどの愛猫家になった高橋。俳優仲間の黒木瞳から譲り受けた

２匹…かわいい姿は必見です！

🐱「ラブリーにゃんフェスタ」とのコラボが決定！

「ＢＳキャッ東」と国内最大級の猫ちゃんイベント「ラブリーにゃんフェスタin東京2026」のコラボが決定しました。

毎月放送している、ＢＳテレ東「ねこにずむ」がラブリーにゃんフェスタの会場におじゃまし、生放送を行います。

皆様のご来場をお待ちしております！



【ラブリーにゃんフェスタin東京2026】

2026年 2月21日（土）22日（日）東京ビッグサイトで開催！

特典付き前売りチケットは公式サイトで販売中！

https://lovelynyanfesta.jp/



🐱豪華プレゼントキャンペーンを実施！データ放送＆公式Xを要チェック

ＢＳテレ東開局25周年を記念し、データ放送と公式Ｘで豪華プレゼントキャンペーンを実施します。



〇データ放送

対象番組の視聴時間に応じてデータ放送内でゲージが貯まり、豪華プレゼントに応募できます。

対象番組は2/16（月）からの22時台を中心とした猫企画実施番組と、2/22（日）午前0時以降の「猫の日」特 別編成対象番組。

商品は、Amazonギフトカード、いなばペットフード詰め合わせセット、「ねこにずむ」からＭＣカミナリ＆鈴木えみサイン色紙、韓国ロケのお土産猫雑貨セット、るるるグッズ等を予定。

詳細は改めて「猫の日」公式サイトにてご案内します！



〇ＢＳテレ東公式Ｘ

ＢＳテレ東公式Ｘ（@BS7ch_PR）では、フォロー＆リポストによるプレゼントキャンペーンを展開。

キャンペーン期間中に、ＢＳテレ東公式Xをフォローして毎日投稿されるキャンペーンポストをリポストすると、電子マネーセレクション500円分が抽選で合計222名様にその場で当たります。さらに、ハズレの場合もWチャンスで豪華賞品が当たります。キャンペーン期間ほか詳細は改めて「猫の日」公式サイトにてご案内します！



🐱今年も保護猫活動に寄付を行います

今年もＢＳキャッ東では多くの猫の幸せを願い、公益社団法人アニマル・ドネーションを通じて全国の犬猫保護団体へ寄付を贈ります。



【公益社団法人アニマル・ドネーション】 https://www.animaldonation.org/







ＢＳキャッ東 猫の日概要

【イベント名】「ＢＳキャッ東 猫の日2026」

【放送日時】2026年2月22日（日）

【放送局】ＢＳテレ東／ＢＳテレ東４Ｋ

【ＢＳキャッ東公式サイト】 https://www.bs-tvtokyo.co.jp/catday2026/

【ＢＳテレ東公式Ｘ】https://x.com/BS7ch_PR

【ＢＳテレ東公式Instagram】https://www.instagram.com/bs7ch_pr/

【ＢＳテレ東公式TikTok】https://www.tiktok.com/@bs7ch_pr









