衆議院選挙の投票で1,192ポイント還元 ノジマ「総センキョ割」
家電量販店のノジマは、2月8日に実施する衆議院議員総選挙の投票済証明書を提示すると1,192ポイントの還元が受けられる「ノジマ 総センキョ割」を実施する。合計2,200円以上の買い物をすると、ポイント還元の対象となる。期間は1月27日〜2月15日まで。
「センキョ割」は、若い世代を中心に選挙への関心を高めることを目的とした取り組み。ノジマは2022年の参議院選挙から取り組みに参加しており、今回で5回目。2025年は、千葉県知事選で1,080円分、東京都議会選で1,090円分、参議院選で1,140円分の還元を実施した。今回の還元額「1,192」は「イイクニ」の語呂合わせで、同社のセンキョ割としては過去最大の還元額となる。
特典を受けるには、投票済証明書または投票所の看板の写真を店頭で提示する必要がある。ノジマのモバイル会員限定で、利用は1人1回まで。期日前投票でも利用可能。18歳未満の人は、センキョ割アプリの模擬投票済証明書でも適用される。
