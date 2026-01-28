乃木坂46・梅澤美波、水着姿で“おねむ”な表情 2nd写真集『透明な覚悟』封入ポストカード第3弾公開
2月3日に発売される乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』（光文社）の封入特典ポストカード6種より第2弾カットが公開された。
【写真】まどろみ梅ちゃん 水着姿の封入ポストカード第3弾カット
本書は、乃木坂46の3期生・梅澤美波の約5年半ぶりとなる写真集。イタリアで撮影され、雑誌「CLASSY.」（光文社）でレギュラーモデルとして活躍している彼女だからこそ見せられるファッショナブルな衣装から、美脚を生かした大胆なランジェリー姿、普段のキャプテンの姿からは見られない無邪気な表情まで、リアルな彼女を感じられる写真集となっている。
封入特典ポストカード第3弾は、ミラノのホテルにある屋上プールで撮影しました。プールサイドのソファを見つけ、ごろんと寝そべる梅ちゃん。ちょうど午後の穏やかな時間だったこともあり、少しだけ眠そうな表情が新鮮だ。
乃木坂46・梅澤美波2nd写真集『透明な覚悟』は、光文社より2月3日発売。定価2800円（税込）。
