¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç±Ç²è²½¡ª¡¡¡ÈÆÒ»Ò¡É °ËÆ£º»è½¤¬ºÇ¸å¤Î»ö·ï¤ËÄ©¤à
¡¡2024Ç¯4·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬¡¢´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£¼ç±é¤Ï°ËÆ£º»è½¤¬Â³Åê¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÆ£º»è½¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù±Ç²è²½¤Ë¾Ð´é¡ª
¡¡ÆüËÜ½é¤Î½÷ÀÊÛ¸î»Î¤Ç¸å¤Ë½÷À½é¤ÎÈ½»ö¡¦ºÛÈ½½êÄ¹¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿»°Ê¥²Å»Ò¤µ¤ó¤ò¥â¥Ç¥ë¤Ë¤·¤¿¡¢°ËÆ£º»è½±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÆÒ»Ò¤¬¡¢»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÈÆ»¤Ê¤Æ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤¬Éý¹¤¤¶¦´¶¤ò¸Æ¤ÓÆüËÜÃæ¤òÌ¥Î»¤·¤¿ËÜºî¡£
¡¡½é²ó¤«¤é±¦¸ª¾å¤¬¤ê¤Ç»ëÄ°Î¨¤ò¿¤Ð¤·¡¢ÇÛ¿®¤Ç¤âNHKÎòÂå¥É¥é¥Þ¤ÇºÇ¹â¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤òµÏ¿¡ÊÅö»þ¡Ë¤¹¤ë¤Î¤Ê¤É¿ô¡¹¤Î²÷µó¤òÃ£À®¡£»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¹¥É¾¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¡¢SNS¤Ç¤âÅÐ¾ì¿ÍÊª¤¿¤Á¤Ë¼«Ê¬¤ò½Å¤Í¤ë½÷À¤¿¤Á¤ÎÅê¹Æ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤Ê¤É¼Ò²ñ¸½¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¤À¡£¤µ¤é¤Ë¡ÖÂè62²ó¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¡¡¥Æ¥ì¥ÓÉôÌçÂç¾Þ¡×¡¢¡ÖÂè33²ó¶¶ÅÄ¾Þ¡×¡¢¡ÖÂè51²óÊüÁ÷Ê¸²½´ð¶â¾Þ¡¡¥É¥é¥ÞÉôÌçºÇÍ¥½¨¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2027Ç¯¡¢¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤¬·à¾ì±Ç²è¤È¤·¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£º£²ó¡¢±Ç²è¤Ç¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬ËÂ¤¬¤ì¤ë¡£¥É¥é¥Þ¤Ç¤ÏÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤¿¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤¬»þÂå¤ò¤Þ¤¿¤°ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÅ¸³«¡£¤½¤·¤ÆÆÒ»Ò¤Ï¡ÈºÇ¸å¤Î»ö·ï¡É¤ËÄ©¤à¡£
¡¡NHK¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤«¤é¤Î±Ç²è²½¤Ï¡¢¡Ø¤¹¤º¤é¤ó¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë°ÊÍè¡¢27Ç¯¤Ö¤ê¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤«¤é¼ç±é¥¥ã¥¹¥È¤¬Â³Åê¤·¡¢±Ç²è²½¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡ØÌ¼¤È»ä¡Ù¡Ê1961Ç¯ÊüÁ÷¡Ë¤«¤é50Ç¯°Ê¾å¤ËÅÏ¤êÂ³¤¯Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ÎÃæ¤Ç¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡±Ç²è²½È¯É½¤ËºÝ¤·°ËÆ£º»è½¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¡£¥É¥é¥Þ¤«¤é°ú¤Â³¤µÓËÜ¤òÃ´Åö¤¹¤ëµÈÅÄ·ÃÎ¤¹á¤«¤é¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¿¥á¤ÏÃ¯¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦µï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬À¼¤ò¤¢¤²¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÌäÂê¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë±«¿â¤ì¤Î°ìÅ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¤°Õµ¤¹þ¤ß¤¬¡¢¤½¤·¤Æ¥É¥é¥Þ¤Ç¥Á¡¼¥Õ±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±±Ç²è¤Ç¤Ï´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëÛëÀîÁ±Ïº¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ÇÆÒ»Ò¤¬¤¤¤Ä¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼ç±é¤Î°ËÆ£¤È¡Ö¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÂ¾¼Ô¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÃ¶Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤¤¤¦Åê¤²¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¡×¤È¾ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¤³¤Î±Ç²è¤¬¤½¤ó¤Ê¡Ø¤Ï¤Æ¡Ù¤È¤Ê¤ê¡¢³§ÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡·à¾ìÈÇ¡Ø¸×¤ËÍã¡Ù¤Ï¡¢2027Ç¯¸ø³«¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡ã¥³¥á¥ó¥ÈÁ´Ê¸¡ä
¢£¼ç±é¡¦°ËÆ£º»è½
¤Þ¤µ¤«¤Þ¤¿ÆÒ¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï´°Á´¤Ê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÒ»Ò¤¬Ä©¤àºÇ¸å¤Î»ö·ï¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÇÉÁ¤¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¶õÇò¤Î»þ´Ö¤¬Ëä¤Þ¤ë¤Î¤¬¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
Ä«¥É¥é»£±Æ»þÆ±ÍÍ¡¢µÈÅÄ¤µ¤ó¤Î¥æ¡¼¥â¥¢¤ä°¦¾ð¡¢±Ô¤¤»ëÅÀ¤äµ§¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿µÓËÜ¤ò´ÆÆÄ¤ÎÛëÀî¤µ¤ó¤È ²ò¼á¤ä»×¤¤¤òÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤éÂçÀÚ¤Ë±é¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¢£µÓËÜ¡¦µÈÅÄ·ÃÎ¤¹á
±Ç²è²½¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¡¢°ìÈÖ¤ËÊ¨¤¤¢¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö»ä¤Þ¤ÀÆÒ»Ò¤È¤ªÊÌ¤ì¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¡ª¡×¤È¤¤¤¦¿´¤«¤é¤Î´î¤Ó¤Ç¤·¤¿¡£°ËÆ£¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇ¹â¤Î¥¥ã¥¹¥È¤Î³§¤µ¤ó¤ÈÛëÀî¤µ¤óÈøºê¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºÇ¹â¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤È¡¢Ä«¥É¥é¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¦±Ç²è¤È¿·¤¿¤ÊÆÒ»Ò¤ÎÊª¸ì¤òËÂ¤²¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡ÄºÇ¹â¤Ã¤Æ»×¤ï¤ÌÊý¸þ¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â¤³¤ì¤âºîÉÊ¤ò³Ú¤·¤ß¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Î¤ª±¢¤Ç¤¹¡£
Æü¤ËÆü¤ËÀ¸¤¤Å¤é¤¯¡¢Ê¿ÏÂ¤äÊ¿Åù¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤¯À¤³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥¿¥á¤Ë¤ÏÂ¨¸úÀ¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï¥¼¥í¤Ë¶á¤·¤¤Èù¡¹¤¿¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¥¨¥ó¥¿¥á¤ÏÃ¯¤«¤Ë´ó¤êÅº¤¦µï¾ì½ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢Ã¯¤«¤¬À¼¤ò¤¢¤²¤ëÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Ë²£¤¿¤ï¤ëÌäÂê¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë±«¿â¤ì¤Î°ìÅ©¤Ë¤Ê¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø³«¤Ï¤â¤¦¾¯¤·Àè¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤º¤Ï3·îÊüÁ÷Í½Äê¤Î¡Ö¸×¤ËÍã¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¡¡»³ÅÄ¹ìË¡Î§»öÌ³½ê¡×¤ò¡¢¤½¤·¤Æ°ú¤Â³¤¡¢ºîÉÊ¤Î±þ±ç¡¢¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡ÆÒ»Ò¤¿¤Á¤Î¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¡¢¤¤Ã¤È¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡ª
¢£´ÆÆÄ¡¦ÛëÀîÁ±Ïº
ºÆ¤Ó¡¢ÆÒ»Ò¤¿¤Á¤È¤ÎÎ¹¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤â¤Ò¤È¤¨¤Ë¡¢¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Æ±þ±ç¤·¤ÆÄº¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¶¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¥¥ã¥¹¥È¡¦¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡£´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥Þ¤Î»þ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢ÆÒ»Ò¤È¤½¤Î²ÈÂ²¡¦Ãç´Ö¤¿¤Á¤Î´îÅÜ°¥³Ú¤òÃÏÆ»¤ËÃúÇ«¤ËÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¹¥¤¤ÊÈà¤é¤Î¤É¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£»ä¼«¿È¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥É¥é¥Þ¤òºî¤ê¤Ê¤¬¤é°ËÆ£º»è½¤µ¤ó¤È¾ï¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆÒ»Ò¤¬¤¤¤Ä¤â¸ý¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤Ï¤Æ¡×¤È¤¤¤¦Âæ»ì¤Î°ÕÌ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÏÂ¾¼Ô¤òµêÃÆ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÃ¶Î©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¶¦¤Ë¹Í¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¤È¤¤¤¦Åê¤²¤«¤±¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È¡£¤³¤Î±Ç²è¤¬¤½¤ó¤Ê¡Ö¤Ï¤Æ¡×¤È¤Ê¤ê¡¢³§ÍÍ¤ËÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±Ç²è¤Î¤¿¤á¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥¹¥È¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£³§¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤Î¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ò¡¢¤¼¤Ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
