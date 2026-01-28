瀧脇笙古（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/28】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の瀧脇笙古が1月26日、自身のInstagramを更新。自身がWセンターを務めた楽曲のミニスカート衣装を公開した。

◆＝LOVE瀧脇笙古、ミニスカ衣装公開


瀧脇は「『木漏れ日メゾフォルテ』全身！」とコメントし、19thシングル「ラブソングに襲われる」（2025年）のカップリングで、音嶋莉沙とWセンターを務めた楽曲「木漏れ日メゾフォルテ」の衣装を公開。水色のリボンがついたピンクのベレー帽をかぶり、ボウタイブラウスの上にピンクのカーディガン、水色のチェックのミニスカート姿で、透け感のある白いハイソックスを履いた美しい脚を見せている。

◆＝LOVE瀧脇笙古の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「可愛さが限界突破してる」「お人形さんみたい」「すごく似合ってる」「ベレー帽優勝」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

