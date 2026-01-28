3児の母・滝沢眞規子「見た目は微妙でも…」ヘルシーな工夫凝らした鶏の照り焼き弁当公開「愛情たっぷり」「栄養バランス完璧」と反響
【写真】47歳3児の母モデル「購入したい」健康配慮した彩り豊かな手作り弁当
◆滝沢眞規子、ヘルシーに工夫した照り焼き弁当公開
滝沢は「今日は照り焼き弁当です 見た目は微妙でも皮はとって少しだけヘルシーにしたつもりです」と記し、鶏の照り焼き弁当を公開。「1人分だときんぴらあたりは連日登場しないと減らないのでまた入れてます あとはご飯に炒り卵を乗せて彩りと栄養でそら豆」と照り焼き以外のメニューについても説明しており、その他紫キャベツやちくわ料理など様々な副菜も詰められている。
◆滝沢眞規子の手作り弁当に反響
この投稿に、ファンからは「彩りが綺麗」「栄養バランス完璧」「健康にも気を遣っていて愛情たっぷり」「購入したい」などと反響が寄せられている。
滝沢は2001年、ファッションデザイナーの滝沢伸介氏と結婚。2003年に第1子長女、2007年に第2子長男、2008年に第3子次女を出産している。（modelpress編集部）
