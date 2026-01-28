窪塚洋介、美人妻＆娘との仲良しショットが話題「お洒落ファミリー」「娘さん大きくなってる」
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の窪塚洋介の妻でダンサーのPINKYが1月27日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、注目が集まっている。
【写真】46歳国民的俳優「お洒落ファミリー」娘と密着の家族3ショット
PINKYは「窪塚洋介個展『雲中白鶴』に伺わせてせていただきました」とつづり、写真を投稿。緑色の帽子を被り、グレーのアウターを合わせピースサインをしてしゃがむ窪塚の首に娘が抱きつき、その後ろでPINKYがポーズを取る家族ショットなどを披露している。
この投稿に「家族ショット最高」「娘さん大きくなってる」「雰囲気ある」「お洒落ファミリー」「憧れの夫婦」「個展行ってみたい」などと反響が寄せられている。
窪塚は2003年に一般女性と入籍し、同年10月に第1子となる息子で俳優の愛流が誕生したが、2012年に離婚。PINKYとは2015年12月に再婚し、2017年6月、PINKYとの間に第2子となるあまとちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
