Uru、back number提供曲「傍らにて月夜」CD発売＋ニューアルバム『tone』詳細公開
Uruが1月30日公開の映画『クスノキの番人』の主題歌として書き下ろした最新曲「傍らにて月夜」を収録したシングルCDパッケージが本日28日に発売となった。
映画『クスノキの番人』は、東野圭吾による同名小説を原作に初のアニメーション映画化を行なった作品。Uruが歌う主題歌「傍らにて月夜」は、作詞・作曲を清水依与吏、編曲をback numberが手がけた全面プロデュース楽曲となった。先日行われた完成披露試写会やアニメコラボレーションMV公開後には感動のコメントがSNS上に数多く寄せられ、映画への期待は日に日に高まっている。
理不尽な解雇によって職を失い、将来への意志を持てずに生きてきた青年が、“クスノキの番人”として人々と向き合うことで少しずつ世界に色を取り戻していくその静かな変化と、言葉にされなかった感情の揺らぎに「傍らにて月夜」はそっと寄り添う楽曲となっている。
さらに、2月18日（水）にリリースされるUruの4thアルバム『tone』の詳細もあわせて発表された。本作は前作『コントラスト』から約3年ぶりとなるフルアルバムで、アートワークは写真家・吉良進太郎が担当。洗練された繊細な彩りのあるビジュアルが、アルバムタイトル「tone」が示す“声や感情の濃淡”を象徴する仕上がりとなっている。
収録タイトルには、TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クールオープニングテーマ「アンビバレント」、TBS系金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌「Never ends」、映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌「手紙」、back numberによる提供楽曲・映画『クスノキの番人』主題歌「傍らにて月夜」、フジテレビ系月9ドラマ『風間公親−教場0−』・映画『教場 Reunion』主題歌「心得」、映画『教場 Requiem』主題歌「今日という日を」、TVアニメ『地獄楽』エンディングテーマ「紙一重」など、ドラマ・映画・アニメ・CMを彩ってきた数々の代表曲と、アルバム新曲として、「さすらいの唄」「ミラクル」の2曲のほかに、日本赤十字社の「『赤十字は、動いてる！』一緒なら、救える。」篇CM楽曲の「夜が明けるまで」も新たに収録される。
バラードからアップテンポ、洋楽的アプローチまで、Uruの表現の幅と“声のトーン”の多彩さを存分に堪能できる全15曲となった。それぞれの楽曲が、物語の登場人物や聴き手の人生の一場面に寄り添いながら、感情の濃淡や心の移ろいを丁寧に描き出す本作は、Uruが次のフェーズへと踏み出す現在地を刻んだ一枚だ。
Uru本人はこのアルバムに対し「日々を過ごしていると、その日その日、その時間その時間で、心の色や温度も頻繁に移り変わりますが、このアルバムの曲たちが、その時の皆さんの心のトーンに優しく寄り添えたらいいなと思います。」と語っている。
アルバムは初回生産限定盤［映像盤］、初回生産限定盤［カバー盤］、通常盤の全3形態でリリースされる。
初回生産限定盤［映像盤］には、Uru Tour 2023「contrast」LINE CUBE SHIBUYA公演のライブ映像を収録したBlu-rayを付属。
初回生産限定盤［カバー盤］には、Uruがこれまで大切に歌い継いできたカバー楽曲と、新たにレコーディングされた楽曲を収録したDISC2を付属。これまでにリリースされてきた「青と夏(Mrs.GREEN APPLE Cover)」「エイリアンズ(キリンジ Cover)」「ランデヴー(シャイトープCover)」に加え、「瞳をとじて(平井堅 Cover)」「虹(菅田将暉 Cover)」「傷つける(クリープハイプ Cover)」「幸せな結末(大滝詠一 Cover)」「たとえば(さだまさし Cover)」の5曲は、本作のために新たに録音された新録音源となっている。
また、2026年7月の大阪公演を皮切りに、アルバムを携えたホールツアー＜Uru Tour 2026「tone」＞の開催も決定。ニューアルバム『tone』早期予約者を対象としたチケット先行受付も実施されている。
■ニューシングル「傍らにて月夜」
2026.1.19 Digital Release
2026.1.28 CD Release
CD予約：https://smar.lnk.to/fUbA2F
配信：https://uru.lnk.to/s7udue
作詞・作曲：清水依与吏
編曲：back number
＜店頭特典＞
Amazon.co.jp：メガジャケ(アニメ絵柄)
アニメイト：ポストカード(アニメ絵柄)
楽天ブックス：アクリルコースター(アニメ絵柄)
セブンネット：アクリルチャーム(アニメ絵柄)
応援店：B3ポスター(アーティスト写真柄)
※一部対象外の店舗/オンラインショップもございますので、必ずご希望のCDショップでご確認のうえご予約ください。
※オンラインショップにより受付期間が異なる可能性がございます。詳しくはオンラインショップの商品ページをご覧ください。
■映画『クスノキの番人』
2026年1月30日(金)全国公開
＜CAST＞
高橋文哉／天海祐希
齋藤飛鳥 宮世琉弥／大沢たかお
＜STAFF＞
原作：東野圭吾「クスノキの番人」（実業之日本社文庫刊）
監督：伊藤智彦
脚本：岸本卓
キャラクターデザイン：山口つばさ 板垣彰子
音楽：菅野祐悟
美術監督：滝口比呂志
美術設定：末武康光
色彩設計：橋本 賢
衣装デザイン：高橋 毅
CGディレクター：塚本倫基
撮影監督：佐藤哲平
編集：西山 茂
スーパーヴァイジングサウンドエディター：勝俣まさとし
リレコーディングミキサー：藤島敬弘
制作：A-1 Pictures / Psyde Kick Studio
配給：アニプレックス
公式HP：kusunoki-movie.com
公式X：＠movie_kusunoki＃クスノキの番人
公式Instagram：movie_kusunoki
©東野圭吾／アニメ「クスノキの番人」製作委員会
◾️デジタルシングル「今日という日を」
2026.2.9 Digital Release
配信予約URL：https://uru.lnk.to/S3zlFz
■ニューアルバム『tone』
2026.2.18 CD Release
＜配信予約サイト＞
https://uru.lnk.to/HW6nYZ
＜予約リンク＞
[通常]：https://smar.lnk.to/Tyn8vW
[早期予約]：https://smar.lnk.to/J6IrGG
初回生産限定盤［映像盤］ (CD+BD) AICL-4862〜3
初回生産限定盤［カバー盤］(CD+CD) AICL-4864〜5
通常盤 (CD) AICL-4866
DISC1
1.今日という日を 映画『教場 Requiem』主題歌
2.傍らにて月夜 映画『クスノキの番人』主題歌
3.手紙 映画『雪風 YUKIKAZE』主題歌
4.アンビバレント TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2クール オープニングテーマ
5.フィラメント 映画『おいしくて泣くとき』主題歌
6.「君の幸せを」
7.ミラクル
8.春 〜Destiny〜 『キリン 午後の紅茶』「春の午後の出会い」篇 CMソング
9.さすらいの唄
10.紙一重 TVアニメ『地獄楽』エンディングテーマ
11.愛
12.プラットフォーム TVアニメ『永久のユウグレ』オープニングテーマ
13.Never ends TBS系 金曜ドラマ『DOPE 麻薬取締部特捜課』主題歌
14.夜が明けるまで 日本赤十字社 「『赤十字は、動いてる！』一緒なら、救える。」篇 CMソング
15.心得 フジテレビ系 月9ドラマ『風間公親−教場0−』主題歌
DISC2
1.青と夏（Mrs.GREEN APPLE）
2.瞳をとじて（平井堅）
3.虹（菅田将暉）
4.傷つける（クリープハイプ）
5.エイリアンズ（キリンジ）
6.ランデヴー（シャイトープ）
7.幸せな結末（大滝詠一）
8.たとえば（さだまさし）
Blu-ray
Uru Tour 2023「contrast」@LINE CUBE SHIBUYA
1.それを愛と呼ぶなら
2.Love Song
3.Missing（久保田利伸）Cover
4.ランドマーク
5.ハクセキレイ
6.いい男
7.恋
8.そばにいるよ
9.脱・借りてきた猫症候群
10.ダンスホール（Mrs.GREEN APPLE）Cover
11.Break
12.振り子
13.心得
14.たとえば（さだまさし）Cover
15.あなたがいることで
16.ポジティ部入部
17.紙一重
18.星の中の君
＜CD早期予約特典＞
■Uru Tour 2026「tone」チケット先行受付シリアルナンバーの配布
＜対象オンラインショップ＞
■タワーレコードオンライン
■HMV&BOOKS Online
■楽天ブックス
■ネオウイング
■Felista玉光堂
■Sony Music Shop
■新星堂WonderGOOオンライン
■JEUGIA
※対象オンラインショップにてCDをご予約後、メールにてチケット先行申込用のシリアルナンバーとURLが発行されます。
※タワーレコードオンライン/HMV&BOOKS online/Sony Music Shopはマイページまたは購入ページでのご案内になりますので、お見逃しの無いようお願いいたします。
＜対象商品＞
2026月2月18日(水)発売 Uru 「tone」
■初回生産限定盤映像盤 AICL-4862〜3 \6,600(税込)
■初回生産限定盤カバー盤 AICL-4864〜5 \4,400(税込)
■通常盤 (CD) AICL-4866 \3,300(税込)
＜チケット先行受付 対象公演＞
Uru Tour 2026「tone」
■2026年7月1日(水) 大阪 フェスティバルホール
■2026年7月26日(日)埼玉 大宮ソニックシティ 大ホール
■2026年8月12日(水)愛知 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール
■2026年9月3日(木) 東京 昭和女子大学人見記念講堂
■2026年9月24日(木)兵庫 神戸国際会館こくさいホール
■2026年10月21日(水)東京 LINE CUBE SHIBUYA
＜早期予約受付期間＞
2026年1月12日(月祝)〜 1月29日(木) 23:59
■＜Uru Tour 2026「tone」＞
https://uru-official.com/feature/ToneTour
