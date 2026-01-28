「空耳アワーに投稿していた頃…」



テレビ番組『タモリ倶楽部』（現在は終了）内のコーナー「空耳アワー」に投稿を続け、名作を生みだした人物のポストがXで話題になっている。



アメリカのバンド、ペインキラーの曲「スカッドアタック」冒頭のシャウトを「ならできないじゃない！」に空耳し、電池が入っていないゲーム機の映像と合わせ伝説となった名作を覚えているだろうか。現在SpotifyやApple musicで配信されている原曲を聞いてみると「ならできないじゃない！！！」としか聞こえず、名作たる所以を感じる。



投稿主、いとととさん（@itototo1010）によるとこの空耳はスランプ中に見つけたもので、投稿時は「ただ聞こえるだけで面白くない空耳」と思ったていたそう。詳しく話を聞いた。



――投稿はどれくらいのペースでしたか？



いととと：最初は月に10～20枚程度。どんどん増えて月に100枚ほど送っていた時期もあります。ネット投稿が解禁されてからはハガキとネット投稿合わせて月に200本送ったことも。投稿を始めた2013年から累計すると2000～3000本以上になりそうです。ハガキ代を買うためにバイトもしていたんですよ。



――投稿時に映像の指定はされましたか？



いととと：ほぼしなかったです。たまに映像のイメージのイラストを描いたこともありますが不採用でした。投稿時から「こういう映像かな？」など想像していましたが、大抵予想外の映像でした。



――テレビで放送されたものを見る時のお気持ちを教えてください。



いととと：やった！報われた！という気持ち。自分の空耳にタモリさんや安齋さんがウケている様子を見ると、とても嬉しかったです。



――一番思い出に残る作品はどれでしたか？



いととと：最初にジャンパーを獲得した「ならできないじゃない！」です。投稿時は今まで投稿したものの中で１番自信がなく「これじゃ通用しないと思うけど一応送るか」という気持ちでした。そしたら採用されて、しかも3年半ぶりのジャンパーをいただけたのは驚き。嬉しさと「え、こんなんでよかったんだ」という脱力した気持ちもありました。



――安斎肇 さんやタモリさんからのお言葉で嬉しかったものは？



いととと：「ならできないじゃない！」でジャンパーを獲得した際に、タモリさんや安齋さんに「愛知の伊藤くん」と名前を呼んでもらえたのが心に残っています。



SNSでは「電池交換のたび思い出す」「この作品は人類の宝」「表現者の迷走や創作あるあるは空耳も同じ」「新しさを掴みにいくほど視野は狭くなるんですよね」などの反響が寄せられた。



なお、いとととさんは、4コマ漫画の定義を再解釈した「現代4コマ」を提唱・制作し、展示などの活動も行っているそう。こちらも必見だ。



