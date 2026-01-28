回転寿司チェーン「スシロー」に、2026年3月に原作第7部アニメの配信が決定している大人気シリーズ『ジョジョの奇妙な冒険』から『スターダストクルセイダース』とのコラボメニューが登場！

登場キャラクターの描き下ろしグッズが付いたお寿司やサイドメニュー、ドリンクが販売されます。

スシロー『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』コラボメニュー

キャンペーン開始日：2026年2月4日（水）

開催店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」「京樽・スシロー」では販売されません

※販売開始以降、各店舗の販売状況・価格はアプリ・HPで確認できます

シリーズ累計発行部数1億2000万部を超える大人気シリーズ『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』とスシローが初コラボ！

スシローでおすしを楽しむのはもちろん、おすしと一緒に楽しめるコンテンツを提供したいという想いから、独特な世界観で国内外問わず多くのファンを魅了する大人気シリーズ『ジョジョの奇妙な冒険』とのコラボが初めて実現しました。

今回のコラボでは『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』に登場するキャラクターの描き下ろしグッズ付きのメニューなどが提供されます。

さらに一部店舗で導入されている大型タッチディスプレイ「デジロー」ではコラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」が楽しめる、ファン必見のキャンペーンです！

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り

価格：260円(税込)〜

販売期間：2026年2月4日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数35.6万枚分が完売次第終了

コラボ限定のピックが付いた「サーモン明太子マヨ炙り」

サーモンの旨みに明太子の辛みと塩味がアクセントとなり、マヨのコクとおすし全体の香ばしさが重なり合う一皿です。

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ

価格：260円(税込)〜

販売期間：2026年2月4日（水）〜コラボ限定ピックの手配総数55.2万枚分が完売次第終了

盛り合わせ内容：赤身・煮切り醤油漬け

めばち鮪の赤身・煮切り醤油漬けの食べ比べができる「厳選まぐろ赤身食べ比べ」

めばち鮪の特長でもある香りと旨みをシンプルに味わえる1貫とスシローオリジナルの煮切り醤油で漬けにすることで上品な味わいに仕立てた1貫が堪能できます。

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック

上記で紹介したお寿司に付いてくるコラボピックは全部で9種類。

「空条承太郎＆スタープラチナ」「花京院典明＆ハイエロファントグリーン」「ジョセフ・ジョースター＆ハーミットパープル」「モハメド・アヴドゥル＆マジシャンズレッド」「ジャン・ピエール・ポルナレフ＆シルバーチャリオッツ」「イギー＆ザ・フール」「DIO＆ザ・ワールド」「ヴァニラ・アイス＆クリーム」「ホル・ホース＆エンペラー」からいずれか1種がもらえます。

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ〜りチーズのフライドポテト

価格：350円(税込)〜

販売期間：2026年2月4日（水）〜コラボ限定ステッカーの手配総数31.1万枚分が完売次第終了

提供直前に店内にて揚げることで外はカリっと中はホクホクに仕上げられた「とろ〜りチーズのフライドポテト」

とろ〜りチーズソースのコクが加わるとより深い味わいが楽しめるサイドメニューです。

※コラボ限定ステッカーの付いていない「とろ〜りチーズのフライドポテト」も販売しているため、注文の際は注意ください

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ〜りチーズのフライドポテト」を注文することでもらえるステッカーは全部で7種類。

「空条承太郎」「花京院典明」「ジョセフ・ジョースター」「モハメド・アヴドゥル」「ジャン・ピエール・ポルナレフ」「イギー」「DIO」がスタンドと共に躍動感あるタッチで描かれています。

さらにステッカーにはスシロー5％OFFクーポン付き。

利用可能期間中に何度でも使用することができます。

※クーポン利用可能期間は2026年3月2日（月）〜3月31日（火）までです

※クーポンの利用は「お持ち帰りネット注文」「デリバリー」は対象外です

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り

価格：980円(税込)〜

販売期間：2026年2月4日（水）〜コラボ限定トラベルステッカーの手配総数14.7万枚分が完売次第終了

盛り合わせ内容：炙り生サーモン（塩レモン、直火炙り）・生サーモン バジルモッツァレラ・生ハム（オニオンマヨ）・大えび（数の子バラコのせ）・アブラカレイのえんがわ（ランプフィッシュキャビアのせ）

※十分な量の確保には努めていますが、鮮魚を使用しているため1日の販売数に限りがあります

個性的な盛り合わせを楽しめる「おすすめ彩り5種盛り」

「炙り生サーモン（塩レモン、直火炙り）」や「生サーモン バジルモッツァレラ」「生ハム（オニオンマヨ）「大えび（数の子バラコのせ）」「アブラカレイのえんがわ（ランプフィッシュキャビアのせ）」が味わえます。

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー

「おすすめ彩り5種盛り」に付いてくるとラベルステッカーは全部で7種類。

キャラクターとスタンドロゴを組み合わせた、スタイリッシュなデザインがポイントです。

抽選で10名にコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たる

応募期間：2026年2月4日（水）〜2月23日（月・祝）

参加方法：コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力するとすぐに応募ができ、その場で当選結果が分かります。

賞品・当選人数：コラボ限定イギーほぼ等身大パネル×10名

「おすすめ彩り5種盛り」を注文された方は、抽選でコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たるキャンペーンに参加可能。

コラボ限定トラベルステッカーの裏面に印字されている二次元コードにアクセスし、シリアルコードを入力された方の中から抽選で10名に当たります。

ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定プレート付き ソフトドリンク

価格：1,300円(税込)〜

販売期間：2026年2月4日（水）〜コラボ限定プレートの手配総数16.2万枚分が完売次第終了

対象ドリンク1点につき、ランダムで1枚付いてくるコラボ限定プレート。

シンプルなカラーでまとめられた、インテリアにもおすすめのグッズです。

※大量の買い占めや、営利を目的とした転売行為、一人複数個の注文は控えてください

※コラボ限定プレートの付いていないソフトドリンクも販売されているため、注文の際は注意ください

スペシャルコラボ店舗

実施期間：2026年2月4日（水）〜2月23日（月・祝）まで

対象店舗：

・秋葉原中央通り店（東京都）

・難波アムザ店（大阪府）

・仙台一番町店（宮城県）

・三ノ宮いくたロード店（兵庫県）

おすしと一緒にスシローの店舗も楽しんでもらうため『ジョジョの奇妙な冒険』の世界観を体験できるスペシャルコラボ店舗を展開。

対象となるのは東京都、大阪府、宮城県、兵庫県の4店舗です。

描き下ろしグッズ付きのお寿司やサイドメニュー、ドリンクが登場する初のコラボ企画。

スシローにて2026年2月4日より販売される『ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース』コラボメニューの紹介でした！

※画像はイメージです

※店舗によって価格が異なります

※コラボ限定ピック・ステッカー・トラベルステッカー・プレートは、対象メニュー1点につきランダムで1点提供されます。デザインは選べません

※すべてのコラボ限定メニューは、グッズの手配総数が完売次第終了となります

