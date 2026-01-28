SixTONESベストアルバム、音楽ランキングで2冠 自身通算6作目「合算アルバム」1位【オリコンランキング】
2026年1月にデビュー6周年を迎えた6人組グループ・SixTONESのベストアルバム『MILESixTONES −Best Tracks−』（マイルストーンズ ベストトラックス）が、28日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自己最高週間ポイントを記録し、自身通算6作目の合算アルバム1位を獲得した。
【動画】SixTONES「MILESixTONES -Best Tracks-」Member-Produced Songs digeST
週間ポイントは57.7万PT（577,124PT）で、2023年1月16日付『声』の週間ポイント51.7万PT（517,203PT）を上回り、自己最高を記録。同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも、自己最高となる初週売上57.7万枚で1位に初登場し、オリコン週間音楽ランキングで2冠【※】を達成した。
【※】「オリコン週間音楽ランキング」は、合算シングル、合算アルバム、シングル、アルバム、ストリーミング、デジタルシングル（単曲）、デジタルアルバム、ミュージックDVD・BDの8ランキング
続く2位には、7人組グローバルグループ・ENHYPENの『THE SIN : VANISH』が、週間29.3万PT（292,965PT）でランクイン。同日付の「オリコン週間アルバムランキング」でも2位に初登場した。
そのほか5位には、7人組HIPHOP／R＆Bグループ・XGの1stフルアルバム『THE CORE - 核』が、週間5.2万PT（51,573PT）でランクイン。同日付の「オリコン週間デジタルアルバムランキング」では1位を獲得した。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年2月2日付：集計期間:2026年1月19日〜25日）＞
