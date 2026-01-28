モデルの亜希（56）が、プロ野球選手として活躍した元夫・清原和博さん（58）と長男の親子ショットに反応した。

【映像】清原和博さんと長男の親子ショット

23歳の長男・正吾さん、20歳の次男・勝児さん、2人の子どもがいる亜希。Instagramでは、30分で作った品数豊富なお弁当や、サプライズで息子たちから誕生日を祝ってもらった際の様子など、日常について発信してきた。

清原和博さんと長男の親子ショットに亜希が反応

2026年1月26日には、ストーリーズを更新し、元バドミントン日本代表でタレントの陣内貴美子（61）から元夫・清原さん、長男・正吾さんとの3ショットが送られてきたことを報告。「年齢もバラバラで、モチベーションもまるで違う3人でも共通してることは、この先にある確かなものを手に入れるために自分と向き合ってる。生きてる匂いがする」とコメントした。

つづく投稿では、陣内について「生まれた時から知ってるから、完全なる親戚のおばちゃん。この場所でこの2人 色んなことに感謝」とつづっている。

これらの投稿にネット上では、「昔から大好きなので、元気な姿見るとうれしいです。息子さんも立派になりました」「お母さん似ですかね？」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）