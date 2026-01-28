¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥å¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Ìò¤Ë¡¡WBCÂåÉ½¹ç½É¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤¬Í×ÀÁ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥Ñ¥É¥ì¥¹¤Î¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤¬¡¢¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿2·î14Æü¤«¤é¤ÎÆüËÜÂåÉ½¹ç½É¡ÊµÜºê»Ô¡Ë¤Ç¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬28Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤ÎÍ×ÀÁ¤Ë¤è¤ë»²²Ã¤Ç¡¢Àµ¼°¤Ê¥³¡¼¥ÁÅÐÏ¿¤Ï¤»¤º¤ËÁª¼ê¤Ø¤Î½õ¸À¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯10·î¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î±¦Éª¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡£Áª¼ê¤È¤·¤ÆÂåÉ½Æþ¤ê¤·¤¿2023Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¤Ç¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼Àª¤Ç¤¿¤À°ì¿Í¡¢Ä¾Á°¹ç½É¤«¤é»²²Ã¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Î¹ç½É¤Ë¤Ï¥×¥íÌîµåµð¿Í¤äÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¢¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¾°æ½¨´î¤µ¤ó¤â·ãÎå¤ËË¬¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£