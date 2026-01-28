ÃÏ°è°ì´Ý¤Ç³¤´ßÀ¶ÁÝ Âè26²ó´Ä¶Èþ²½¶µ°éºÇÍ¥½¨¹»¡ µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®Î©Ì¾Â¾®³Ø¹»
¡¡À¶ÎÃ°ûÎÁ¤ä¥Ó¡¼¥ë¤Ê¤É¤Î°ûÎÁ¶È³¦6ÃÄÂÎ¤Ç¹½À®¤¹¤ë¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿Í¿©ÉÊÍÆ´ï´Ä¶Èþ²½¶¨²ñ¡ÊÎ¬¾Î¡¦¿©´Ä¶¨¡¢ÅÄÃæÈþÂå»Ò²ñÄ¹¡Ë¤¬¡¢ÃÏ°è¤È¤È¤â¤Ë´Ä¶Èþ²½³èÆ°¤ò¹Ô¤¦¾®¡¦Ãæ³Ø¹»Åù¤ò»Ù±ç¤·¤è¤¦¤È¡¢2000Ç¯¤Ë³«»Ï¤·¤¿´Ä¶Èþ²½¶µ°éÍ¥ÎÉ¹»ÅùÉ½¾´»ö¶È¡£
¡¡26²ó¤ò¿ô¤¨¤ëËÜÇ¯ÅÙ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÅÔÆ»ÉÜ¸©¤è¤ê¿äÁ¦¤µ¤ì¤¿¾®¡¦Ãæ³Ø¹»Åù33¹»¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ºÇÍ¥½¨¹»4¹»¤¬·èÄê¤·¤¿¡£»ùÆ¸À¸ÅÌ¤¬¼çÂÎÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤àÍ¥¤ì¤¿³èÆ°¤ò¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤¹¤ë¡£½é²ó¤Ï¡¢Ê¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿µÜ¾ë¸©Æî»°Î¦Ä®Î©Ì¾Â¡Ê¤Ê¤¿¤ê¡Ë¾®³Ø¹»¤À¡£¡ÖÂè26²ó´Ä¶Èþ²½¶µ°éÍ¥ÎÉ¹»ÅùÉ½¾´¼°¡×¤Ï1·î30Æü¡¢ÀõÁð¥Ó¥å¡¼¥Û¥Æ¥ë¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶è¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
Ë¤«¤Ê³¤¤Î·Ã¤ß ¸Þ´¶¤ÇÂÎ¸³
¡¡ÂÀÊ¿ÍÎ¤ò°ìË¾¤¹¤ëÆ±¹»¤Ç¤ÏÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢¹»¶è¤Ë¤¢¤ë¡ÖÄ¹¿Ü²ì³¤´ß¡×¤ÎÀ¶ÁÝ³èÆ°¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÉÍÊÕ¤Ë¤Ï¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤ä¶õ¤´Ì¤ÎÂ¾¡¢µù¶ñ¤Ê¤É¤Î¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤´¤ß¤ÎÉºÃå¤¬ÌÜÎ©¤Ä¡£»ùÆ¸¤Ï¡¢¸©µù¶¨¤äµù¶¨ÉØ¿ÍÉô¤Ê¤É¤ÎÃÄÂÎ¤ä½»Ì±¤È¤È¤â¤Ë¤´¤ß¤ò²ó¼ý¡¢ÃÏ°è°ì´Ý¤È¤Ê¤Ã¤ÆË¤«¤Ê¼«Á³´Ä¶¤ò°Ý»ý¡£À¶ÁÝ¸å¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿³¤´ß¤ÇÃÏ°úÌÖÂÎ¸³¤ò¤¹¤ë¡£ÌÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿µû¤Ï¡¢½»Ì±¤¬¹Ö»Õ¤È¤Ê¤êµû¤Î¼ïÎà¤äÀ¸ÂÖ¤Ê¤É¤ò¥ì¥¯¥Á¥ã¡¼¡£
¡¡µù¶È¤òÀ¸¶È¤È¤¹¤ë²ÈÄí¤¬Â¿¤¤ÃÏ°èÊÁ¡¢¤â¤È¤â¤È³¤¤ä¼«Á³¤Ø¤ÎÊÝ¸î°Õ¼±¤¬¹â¤¤°ìÊý¡¢³¤´ßÀ¶ÁÝ¤òµ¡¤Ë½»Ì±¤Îå«¤¬Ç¯¡¹¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î¸ú²Ì¤Ï¡¢³Ø¹»¤Î¶µ°é³èÆ°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈ¯´ø¤µ¤ì¤ë¡£ÃÏ¾ì»º¶È¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ï¥«¥á¤Î¼ï¶´¤ß¤ä¥Û¥¿¥Æ¤ÎÍÜ¿£ÂÎ¸³¡¢¤µ¤é¤ËµùÁ¥¤Ë¾è¤êÍÜ¿£¾ì¤ò¸«³Ø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Â¿ÍÍ¤Ê³¤¤Î´Ä¶¤òÊÝ¸î¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤ò¸Þ´¶¤ò»È¤Ã¤Æ³Ø¤Ö¡£
¡¡Æî»°Î¦Ä®¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢¿ÌºÒ¤Î¶µ·±¤òÀ¸¤«¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¼«Á³¤È¤Î¶¦À¸¤Ë¸þ¤±¤¿¥¨¥³¥¿¥¦¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë±è¤¦·Á¤Ç¡¢ÃÏ°è¤ÎÊõ¤Ç¤¢¤ë³¤¤È¿¹¤ÈÀî¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î³èÆ°¤â³èÈ¯²½¡£¥é¥à¥µ¡¼¥ë¾òÌó¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿»ÖÄÅÀîÏÑ¤Î´³³ãÄ´ºº¤òÀìÌç²È¤Î¶¨ÎÏ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£°¤Éôè½Çµ¡Ê¤ê¤Î¡Ë¤µ¤ó¡Ê¾®6¡Ë¤Ï¡¢¡Ö´³³ã¤Ï¡¢¥«¥Ë¤ä¥´¥«¥¤¤ÎÃç´Ö¤Ê¤É¾®¤µ¤ÊÀ¸¤Êª¤¬À³¤à¤æ¤ê¤«¤´¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢³¤¤Î¿å¤ò¤¤ì¤¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤ë¡£
¡¡ÅìÆüËÜÂç¿ÌºÒ¤Ç¤Ï¡¢2³¬¤Þ¤ÇÄÅÇÈ¤¬ÅþÃ£¤·ÈïºÒ¤·¤¿Æ±¹»¡£¤·¤«¤·¡¢½»Ì±¤Ê¤É¤«¤éÍ×Ë¾¤¬´ó¤»¤é¤ì¡¢¸©¤ÇºÇ¤âÁá¤¯¸½ÃÏÉüµì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ä®¤ÇÌ±½É¤ò±Ä¤à¹â¶¶ºÍÆóÏº¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÌ¾Â¤Ë½»¤à¿Í¤¿¤Á¤Ï¡¢³Ø¹»¤Ø¤Î¶¨ÎÏ¤òÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¡£ÄÅÇÈ¤Ç¼«Ê¬¤Î²È¤¬Î®¤µ¤ì¤ÆÈïºÒ¤·¤¿¿Í¤â¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ê¤é¤Ð¤È¼êÅÁ¤¤¤ËÍè¤ë¡×¤ÈÂº¤¤å«¤ò¸ì¤ë¡£¤½¤ó¤Ê³Ø¹»¤ò¸«¼é¤ë½»Ì±¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤ÏÍÉ¤é¤°¤³¤È¤Ê¤¯»ùÆ¸¤ËÅÁ¤ï¤ê¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Ø¤Î°¦Ãå¤ä¸Ø¤ê¤¬Ãå¡¹¤È°é¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¤Ä¤Å¤¯¡Ë