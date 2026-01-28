犬が飼い主に『褒めてほしい』ときにみせるサイン５選

犬が飼い主に「褒めて褒めて！」とアピールしているとき、どのような行動をとっているかご存知ですか。ここでは、犬が飼い主に「褒めてほしい」とアピールしているときにみせるサインを紹介します。

1.明るい表情で飼い主を見つめる

まるで飼い主に期待をしているかのように目を輝かせ、キラキラとした明るい表情で見つめてくることはありませんか。

飼い主の指示に従えた後や良い行いをした後にこの表情を向けてくる場合、「褒めてほしい」と飼い主にアピールしているサインです。

2.しっぽを素早く振りながら近づいてくる

しっぽを素早く少し高い位置で左右にブンブンと振っているときは、犬が喜んでいたり、これから起こることに期待しているサインです。

例えば、投げたボールをとって戻ってくるときにしっぽを素早く左右に振りながら近寄ってくるときは、「ボールを持って帰ったら飼い主さんに褒めてもらえるかも！」と期待しているのでしょう。

3.体を飼い主にこすりつける

体を飼い主にこすりつける行動は、飼い主に甘えたりかまってほしいという気持ちの他にも、「褒めて～」「撫でて～」と褒めてもらうために、撫でやすい位置をアピールする狙いがあります。

体をグイグイと飼い主にこすりつけることで、褒めてもらえるような行動の直後であれば、飼い主が気づいてくれると考えているのでしょう。

4.前足を膝や腕に乗せる

犬が飼い主に「褒めてほしい」と思っているとき、前足を飼い主の膝や腕に乗せてアピールしてくることもあります。

これは、飼い主が褒めることを忘れているときに見られることが多く、「ちょっと、何か忘れてない？」と言いたげな様子で、前足を膝や腕に置き、じーっと顔を見つめて訴えてくることも。

5.顔を近づけて耳を横に倒す

犬が「できた！」と自分で達成感を覚え、飼い主に褒めてもらえると期待しているとき、犬によっては自ら顔を飼い主に近づけて、耳を横に寝かせるように倒して頭を撫でてもらいやすいようにアピールすることも！

耳の形に気づかないと「どうしたの？」「甘えてるの？」と思ってしまいそうな行動ですが、その直前に愛犬が褒められるような行動をしていたのであれば、「褒めてほしいのね」と察してあげてください。

愛犬が喜ぶ褒め方や接し方とは

愛犬を褒めるときは、愛犬が「褒められた！」と認識しやすく、なおかつ喜んでくれるような褒め方や接し方をすることが大切です。

笑顔で見つめる いつもより少し声のトーンを高くして褒める 「すごいね」「いいこ」など犬が聞き取りやすい言葉を選んで使う 強過ぎない力で顔周りや胴体の側面を毛並みに沿って撫でる 時々ランダムでご褒美（おやつ）を与える

犬は人の表情や声のトーン、行動から感情を読み取っています。したがって、以上のポイントを参考に、愛犬が「褒められた！」と自信を持って認識できるような接し方を心がけましょう。

まとめ

犬が飼い主に褒めてほしいとき、今回紹介したようなアピール方法でサインを出しています。愛犬からの「褒めて」サインに気づき、行動を起こした直後に伝わりやすい方法で褒めてあげましょう。