timeleszの篠塚大輝が、日焼け止めブランド『by365（バイサンロクゴ）』のブランドアンバサダーに就任。同ブランドのリニューアルに合わせた新Web CM『忘れるくらいさらさら』篇と『篠塚大輝の裏切られ体験』篇の2本に出演した。

（関連：【画像あり】timelesz 篠塚大輝が出演、日焼け止めブランド『by365』新Web CM場面カット）

本CMは、やわらかな日差しが差し込む部屋で『by365』とともに心地よく朝の支度をする篠塚の様子を描いたもの。『忘れるくらいさらさら』篇は、篠塚が『by365 パウダリーUVクリーム』を手に取るシーンからスタート。クリーム状からパウダー状へとテクスチャーが変化することで、塗ったことを忘れるほどさらさらに仕上がる瞬間を丁寧に描写している。日焼け止めを塗っていることを意識せず、素肌のように心地よく過ごせる快適な時間を表現する篠塚が見どころだ。

また、『篠塚大輝の裏切られ体験』篇では、商品を体験する篠塚の本音のリアクションが見どころ。「初めての感覚」と驚く表情から、最後は「裏切られました」という一言で締めくくられ、商品の魅力をストレートに伝えている。

ソロでのCM出演となった篠塚。開始前にはソロ撮影ならではの緊張感もあったが、撮影が進むにつれて徐々にリラックスしていったという。篠塚の自然体の表情が次々と引き出され、現場では「いい表情ですね！」とスタッフから声が上がるほど、『by365』の魅力“心地よさ”を、余すことなく表現している。撮影の合間には、「タイムレスプロジェクト（オーディション番組）をきっかけに、いろいろな人から刺激をもらいました。」と語る一幕もあり、等身大の人柄が印象的な撮影だったという。

また、アイドル活動を始めてから美容意識が変わったという篠塚は、普段から日焼け止めを塗っているかという質問に対し、「朝に塗っています！塗った方がいいと言われたので」と回答。そのきっかけについて篠塚は、「僕はゼロからアイドルを始めたので、美容知識がなさ過ぎて、メンバーやスタッフさんからいろいろ教えてもらいました！『日焼け止めは家にいる時も塗るんだよ』と言われて、そこからなるべく意識して塗るようにしています」と、メンバーからのアドバイスをきっかけに、日焼け止めを日常的に使うようになったことを明かした。

初めて『by365』を使用した時の印象については、「さらさらしていて、広げてみると肌にすぐに馴染む感じがします」とコメント。さらに、「僕はすごく汗かきでベタベタすることが多かったので、（『by365』は）肌にフィットしていて、あまり塗っている感覚がないところが良いなと思いました」と、快適な使い心地を実感したことを明かした。

『by365』の心地いい使用感にちなみ、「心地いいと感じる時間」を尋ねられた篠塚は、「友達と会っている時間ですかね」と迷わず回答。「僕は、友達と会っていない日がないくらい、毎日友達と会っていて、一緒にご飯を食べたり、ゲームをして遊んだりするんですけど、その時間がやっぱり好きですね」と、友人との何気ない時間を大切にしていることを明かした。

『by365』のテクスチャーにはクリームタイプ（無色タイプ、トーンアップタイプの2種類）に加え、2月に新発売のジェルタイプの計3種類がラインナップ。どちらが好みかを聞かれると、篠塚は「僕はどっちも好きです」とお茶目に回答。その理由については、「ジェルタイプは、首周りなど体のゴツゴツした部分には使いやすそうだなと思いました」と語り、使用する部位によってタイプを使い分けられる点も『by365』ならではの魅力として伝えた。

なお、第1弾CMとなる『忘れるくらいさらさら』篇は本日1月28日から公開開始。第2弾となる『篠塚大輝の裏切られ体験』篇は2月10日より公開される。

（文＝リアルサウンド編集部）