全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京駅・グランスタ東京の洋菓子店『Brick bake bakers by Patisserie ease』です。

『Brick bake bakers by Patisserie ease』クラフトフィナンシェ・アソート（6個入り）2600円

日本橋兜町の『Patisserie ease』で人気のフィナンシェを東京駅にちなんでレンガ型に。焼きたては表面がカリッと香ばしく、時間が経つとバターが染みてしっとり感が増す。アソートは、プレーン、ショコラ、大納言、ラズベリー、メープル、レモンの定番6個入り。

グランスタ東京『Brick bake bakers by Patisserie ease』

［店名］『Brick bake bakers by Patisserie ease』

［住所］グランスタ東京改札内地下1階・銀の鈴エリア

［電話］非公開

［営業時間］8時〜22時※日・祝は〜21時（翌日が休日の場合は〜22時）

［交通］八重洲地下中央口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、東京駅の“ここでしか買えない”手土産ベスト5の画像がご覧いただけます。

撮影／鵜澤昭彦、取材／井島加恵、スタイリング／中山暢子

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※月刊情報誌『おとなの週末』2026年1月号発売時点の情報です。

2026年1月号

