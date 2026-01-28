焼肉ライク、歌舞伎町店が「神室町昭和通り店」に　「龍が如く」とコラボでホルモン10人前も

焼肉チェーン「焼肉ライク」は、2026年2月12日に発売される人気ゲームシリーズ「龍が如く」の最新作「龍が如く 極3／龍が如く3外伝 Dark Ties」にあわせ、2月3日からコラボレーション企画を実施すると発表しました。

期間中、新宿歌舞伎町店は、作中の舞台としておなじみの街「神室町」の世界観を再現した「焼肉ライク 神室町昭和通り店」として営業されます。

さらに、ゲーム内に登場する「神室町」のマップには、焼肉ライクの看板が登場。リアルとゲームの世界が相互にリンクする仕掛けも盛り込まれました。

衝撃的な展開や濃密な人間ドラマで知られる「龍が如く」シリーズ。その象徴的な舞台である「神室町」は、新宿・歌舞伎町をモデルにした架空の歓楽街です。今回のコラボでは、その神室町の雰囲気をリアル店舗に落とし込み、ファンにとって“あの街で焼肉を食べる”体験が提供されます。

期間限定で店名が変更される新宿歌舞伎町店では、シリーズに登場したホルモンに着想を得た限定メニューが展開されます。

「神室町昭和通り店限定 特上ホルモン」は、真っ黒になるまで焼いて脂を落とすという“神室町流の焼肉体験”を意識した一品。「ハーフサイズ（400円）」のほか、ボリューム満点の「10人前（3890円）」も用意されており、“あのシーン”の追体験が楽しめます。

このほか、龍をイメージした一本牛カルビを豪快に盛り付けた「龍が如くカルビ 極（940円）」や、カルビとホルモンを同時に楽しめる「神室町昭和通り店限定焼肉セット 極（1590円）」も用意。

限定メニューを1品注文するごとに、特典としてコラボ仕様のショップカードが1枚プレゼントされます。

また、「龍が如くカルビ 極」は新宿歌舞伎町店以外の焼肉ライク全店舗でも提供されるほか、新宿歌舞伎町店以外の全店舗を対象にしたコラボ仕様の焼肉セット「ドラゴン焼肉セット 極（1290円）」も登場します。

コラボ企画の実施期間は3月31日まで。神室町の住人になった気分で焼肉を味わえる、ファンにとっては見逃せない期間限定企画となっています。

