「可愛すぎて苦しい」ホラン千秋、海外で「キュートなお友達ができた」と報告！ 「美少女とホランちゃん」
タレントでキャスターのホラン千秋さんは1月28日、自身のInstagramを更新。海外で「キュートなお友達ができた」と報告し、写真を公開しました。
【写真】「キュートなお友達ができた」
ファンからは「可愛すぎるお友達」「美少女とホランちゃん」「天使がいるね」「子供に好かれますね」や「凄い！」「綺麗な景色」「大自然、いいですねー」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「子供に好かれますね」ホランさんは、アイスランドでの旅の思い出を12枚の写真で公開。「険しいけれど、地球の楽園のような場所でした」と振り返っているように、雪や氷に覆われた大自然が広がっています。また「#キュートなお友達ができた」「#可愛すぎて苦しい」とつづり、小さな女の子とのツーショットも掲載。2人で仲良くポーズを取る様子が影で写ったエモーショナルなショットもあります。
「生きてるみたいだった！」27日の投稿では、幻想的な光を放つオーロラの写真を公開。ホランさんは「生きてるみたいだった！」と感動を伝えています。ファンからは「これはスゴイ！」「人生で一度は観てみたい景色」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
