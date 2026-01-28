「キム・ヘソンが真価を発揮するチャンスが到来」大谷翔平の前の“9番打者”として適性 ド軍「開幕二塁争い」を制するか
キム・ヘソンは大谷の前を打つ9番打者として適性があるとした(C)Getty Images
ワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースは、開幕までに激しい争いが予想されるポジションがある。
ドジャース専門メディア『Dodgers Way』は「ドジャース最大の見どころとなるスプリングトレーニングの正二塁手争い」と題し、「ついにキム・ヘソンが真価を発揮するチャンスが到来」と伝えている。
同メディアは、ドジャースの春季キャンプにおいて最も激しい争いとなるのが二塁のポジションで、メジャー2年目のキム・ヘソンにとっても定位置を奪い取るチャンスだと見ている。
開幕スタメンはトミー・エドマンが有力とされてきたが、昨年11月に右足首の手術を行った影響で調整が遅れているため、「ミゲル・ロハス、キム・ヘソン、アレックス・フリーランド、アンディ・イバネスらによる二塁手の座を懸けた争いは、昨年よりはるかに見応えのあるものになるはずだ」と、開幕二塁を懸けた争いに注目している。
同メディアは、中でもキム・ヘソンに期待を促し「競争は過酷なものになるだろうが、今こそ彼が自らの存在を印象づける時だ」と主張した。
二塁のライバルにはベテランのミゲル・ロハスがおり、チームもリーダーシップを高く評価している。しかし、ロハスは開幕までに37歳を迎える上に「以前から、下位打線で機能しない彼の打撃はドジャースファンにとって大きなフラストレーションの種となってきた」と指摘している。
また、24歳の有望株であるアレックス・フリーランドもおり、「左キラー」として期待されるアンディ・イバネスも獲得している。
それでも「キム・ヘソンは昨年、ショウヘイ・オオタニに打点のチャンスを回す“9番打者”として、ロハスよりも優れた適性があることを即座に証明してみせた」と、1番の大谷翔平を生かす存在としても力を発揮できるとした。
さらに「ドジャースがフリーランドを開幕から正二塁手に据えるとは考えにくく、イバネスもベンチ要員以上の存在には見えない」とし、「キム・ヘソンは高い出塁率を誇り、機動力に欠ける現在のドジャースにおいて指折りの俊足だ」と評価した上で、ファンも活躍を望んでいると伝えている。
果たしてキム・ヘソンは、このチャンスをものにし、開幕二塁争いを制することができるだろうか。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]