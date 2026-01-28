日本列島付近は、29日(木)から30日(金)にかけて再び冬型の気圧配置が強まる見込みです。北陸など日本海側では、発達した雪雲が流れ込むおそれがあります。大雪に注意、警戒が必要です。

29日午前9時の予想天気図です。冬型の気圧配置で、日本海の西部には等圧線が西側に膨らんだ箇所があります。この部分で雪雲が発生、発達しそうです。

30日午前9時の予想天気図では、日本海の等圧線は縦にのび、その間隔が小さくなっています。北よりの風が日本海側では強まりそうです。

上空の寒気も非常に厳しくなりそうです。北陸の上空およそ5500メートルでは、29日の夜には−36度程度になる見込みです。寒さが厳しく、雪の降り方もまた強まりそうです。

29日の雪と風の予想ですが、山陰から北陸、東北の日本海側で雪が降るでしょう。日本海で風が収束するJPCZ（日本海寒帯気団収束帯）により発達した雪雲は、西日本の日本海側や福井県にかかりそうです。

30日(金)も、山陰や近畿北部、北陸から東北の日本海側では、北西の風が強く一日を通して雪が降るでしょう。

【30日午前6時までに予想される24時間降雪量（多い所）】

新潟県 平地 40センチ

新潟県 山沿い 70センチ

富山県 平地 40センチ

富山県 山間部 70センチ

石川県 平地 30センチ

石川県 山地 30センチ

福井県 平地 30センチ

福井県 山地 50センチ

北陸では、29日は雪の降り方が強まりそうです。気温も低く、最低気温が氷点下の冬日が続きそうです。また、北よりの風が強まるでしょう。

すでに、これまでの雪で道路状況の悪いところは多くありますが、さらに積雪が増えるおそれがあります。交通障害などに注意・警戒が必要になりそうです。

雪が積み重なることで雪崩のリスクが増すおそれもあります。この先の気象の情報には十分注意をするようにしてください。