声が魅力的だと思う「30代女性俳優」ランキング！ 2位「吉高由里子」を7票差で抑えた1位は？
All About ニュース編集部は12月8〜9日、全国の10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×30代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「声が魅力的だと思う30代女性俳優」ランキングを紹介します。
【8位までのランキング結果を見る】
2位は、吉高由里子さんです。
1988年生まれの吉高さんは、2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』で主人公の紫式部役に抜てき。多数のテレビCMにも起用されています。少し低めで独特のリズムを持つ声が印象的で、ゆったりとした喋り方は親しみやすさを感じさせます。
回答者からは、「とろけるような声が素敵です」（50代男性／千葉県）,「特徴的なゆっくり話す普段の声だったり、演技ではテキパキ話したり、その素敵な声が吉高さんの魅力を引き出している」（50代女性／愛知県）、「独特の柔らかさと軽やかさがあり、聞く人を自然と惹きつけるからです」（20代女性／大阪府）、「少しハスキーで柔らかい声が素敵だから。独特の抜けた感じの話し方も魅力的だから」（30代女性／宮城県）などの声が集まりました。
1位に輝いたのは、新垣結衣さんでした。
1988年生まれの新垣さんは、これまで数々のドラマや映画で主演を務めている国民的俳優の1人。2024年の映画『違国日記』では、主演の1人として小説家の高代槙生役を演じました。歌手や声優としての活動歴もあり、透明感あふれる穏やかな口調は、ファンの心を癒してくれます。
アンケートでは、「透明感と柔らかさがあり、聞いているだけで癒される」（60代男性／北海道）、「とてもゆったりと柔らかい声をしているのでなんだか落ち着く」（40代女性／神奈川県）、「メルティキスのCMの声がとても可愛くて印象的だからです」（30代女性／大阪府）、「俳優、歌手、声優全てで綺麗な声をしている。繊細でガッキーにしか出せない声だと思います」（30代女性／沖縄県）などの理由があがりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
この記事の執筆者：
友野 カイ
フリーライター及び編集補佐。スポーツの現場を取材する傍ら、テレビ好きが高じて複数のエンタメメディアでも執筆。中でもお笑い・バラエティ番組を網羅的に視聴し、エンタメ関連の情報収集源も大半がテレビから。宣伝会議「編集･ライター養成講座 総合コース」修了。
(文:友野 カイ)
