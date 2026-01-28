サンスター文具は、「未確認飛行」シリーズから「ペンケース」・「栞」に続く新アイテムとして、ファスナーの開閉で“アブダクション”を再現したユニークなデザインが特長の「未確認飛行フラットポーチ」（全4色）を、1月下旬から発売する。全国の文具取扱店・オンラインショップなどで取り扱い予定となっている。

商品特長は、未確認飛行物体（UFO）のフォルムをモチーフにした、ユニークなフラットポーチ。UFOから放たれる光線をイメージしたカラフルな配色が目を引き、持つだけで楽しい気分にさせてくれる。





ファスナー部分は、さらわれる牛のアクリルチャームをセットした。ファスナーを上げ下げするたびに、まるで牛がアブダクションされていくかのような、ユニークな仕掛けを楽しめる。

UFO部分には光を反射するリフレクター素材を採用した。暗い場所でキラッと光り、まるで本物のUFOのような存在感を放つ。ネオンカラーの4色展開で、個性的なフォルムとビビッドなカラーリングがインパクト抜群だとか。バッグなどに取り付ければ、夜道や暗がりでも視認性を高めてくれる。





ポーチ部分には、推しのアクリルスタンドやミニフィギュアなどの小物を収納できる。“見せる収納”としても楽しめるので、推し活アイテムを入れて一緒に外出したり、日常のワンポイントアクセントとして取り入れたりと、使い方は自由自在となっている。

デザイン性と実用性を兼ね備えた、持つだけで気分が上がるミニポーチだという。

［小売価格］各1100円（税込）

［発売日］1月下旬

サンスター文具＝https://www.sun-star-st.jp