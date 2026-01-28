日本ケロッグは、世界140ヵ国以上で販売されているポテトチップスの代表ブランド「プリングルズ」は、野球をコンセプトにしたピザ風味の新フレーバー（ピザ香料使用）「プリングルズ ホームランピザ」（50g／95g）を2月2日から全国のコンビニエンスストア等で発売する。

今年は、世界的な野球の大会開催も予定されており、例年以上に野球への関心が高まり、大きな盛り上がりが期待されている。

こうしたシーズンに向けて、試合観戦をより楽しく盛り上げる、野球がコンセプトのフレーバー「ホームランピザ」を新発売する。ひとくち食べると、ピザの香ばしい香りとトマトソースの濃厚な味わいが広がり、スモーキーな風味が特長の一品となっている。



「プリングルズ ホームランピザ」展開図

アルコールや炭酸飲料との相性も良く、野球をはじめとしたスポーツ観戦はもちろん、日常のお酒のお供としても最適だとか。

今回のピザ味のフレーバーは、過去にオーストラリア、韓国、タイ、マレーシアなどで発売されており、いずれのマーケットでも目標を上回る売り上げとなるなど、各国で人気を博している。

パッケージデザインには、野球帽を被ったMr.Pや、ユニフォームを想起させる爽やかなブルーのストライプ背景を採用。スポーツ観戦のムードを高め、プリングルズの美味しさと楽しさを体現した、店頭でも目を引くデザインに仕上げている。

［小売価格］オープン価格

［発売日］2月2日（月）

日本ケロッグ＝https://www.kelloggs.com/ja-jp