鬼越・金ちゃん、PRイベントで商品を盛大にこぼす「ずぶ濡れになっちゃいました」
お笑いコンビ・野性爆弾のくっきー！、鬼越トマホーク（良ちゃん、金ちゃん）が28日、都内で行われた日本コカ・コーラ『からだすこやか茶W＋』新キャンペーン記念サンプリングPRイベントに登壇した。
【写真】カワイイ…肩にロバート秋山をのせた鬼越トマホーク
イベントでは、くっきーと金ちゃんが試飲することに。商品のラベルが見やすいように無理な体勢で飲んで笑いを誘った。一方、金ちゃんはマイクを持ちながら飲もうとすると、盛大にこぼして服がびちゃびちゃに。金ちゃんは「マイクがガシャってなって、ぐちゃぐちゃになっちゃいました。ずぶ濡れになっちゃいました」と照れ笑いし、くっきーが「何してんねん（笑）。シャチが横通った？」とイジっていた。
『からだすこやか茶W＋』は今月19日に製品パッケージをリニューアル。同日からロバートの秋山竜次をブランドアンバサダーに起用したCMを展開している。
