錦鯉・長谷川雅紀、AI考案ギャグに救われる ヒコロヒーも驚き「すごいよ！」
お笑いコンビ・錦鯉（長谷川雅紀、渡辺隆）、お笑い芸人のヒコロヒーが28日、都内で行われた『Genspark日本上陸・メディア発表会』に登場した。長谷川がAIの考えたギャグを即興で披露し、爆笑をさらった。
【写真】AIが考えたギャグで会場を笑いに包んだ錦鯉
Gensparkは、シリコンバレー発の次世代オールインワンAIワークスペース。情報の収集、整理から最終的なアウトプットまでをワンストップで支援するAIエージェント型ワークスペースとして、世界中から高い支持を得て、このたび今年から日本市場へ本格上陸する。
Gensparkのサービスをコント形式で紹介した後、長谷川のギャグでイベントを締めようとしたが、まさかのギャグがスベリ、絶妙な雰囲気に。そんな中、渡辺＆ヒコロヒーが、アドリブでAIに「ギャグを作ってもらおう」と提案。「長谷川雅紀のギャグを考えておくれ！」と長谷川自身がAIに指示すると、あっという間に10個以上のギャグリストが提示され、ヒコロヒーも「すごいよ！」とびっくり。
長谷川は「考えるのは苦手なんですけど、決まっていることを大きい声で言うのは得意なんですよ！」と自信満々。AIが考えたギャグの中から渡辺が「テンション上げてこ！血圧下げてこ！」というギャグをチョイスすると、長谷川はオリジナルの動きをアドリブでつけて全力で披露。会場が笑いに包まれると、渡辺は「我々は命の恩人と言ってもいい。落とせましたからね（笑）」とAIに感謝していた。
