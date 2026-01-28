女優の高畑充希（34）と俳優の岡田将生（36）が28日、それぞれのインスタグラムを更新し、第1子誕生を発表した。人気女優の出産が相次いでいる。

ストーリズで「無事家族が増えました」と投稿した2人。「生まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います！」とつづった。続けて「昨年はたくさんのお心遣い、ありがとうございました！」と周囲のサポートに感謝した。

昨年2月には女優の武井咲が夫でEXILEのTAKAHIROとともに第3子誕生を発表。5月は女優の石原さとみが第2子出産を報告。女優の大島優子も夫で俳優の林遣都とそれぞれの公式サイトを通じ、第2子出産を報告した。

9月には女優の趣里が俳優・歌手で実業家の三山凌輝との間に第1子が誕生したことを伝えた。12月には女優の真木よう子が第2子出産を発表した。

高畑と岡田は24年6月に配信されたダブル主演ドラマ「1122 いいふうふ」で初共演し、夫婦役を演じた。撮影は23年に行われ、年が明けてから交際がスタート。24年11月19日にそれぞれのインスタグラムで「この度、岡田将生と高畑充希は結婚する運びとなりました」と連名で報告。25年7月に高畑の第1子妊娠を発表した。