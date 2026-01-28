【スクウェア・エニックス 冬季セール】 2月5日3時まで開催

スクウェア・エニックスは、セール「スクウェア・エニックス 冬季セール」を開催している。期間は2月5日3時まで。

セールでは「オクトパストラベラー0」が20%オフとなるほか、「ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット」が20%オフで登場。「キングダム ハーツ」シリーズや「ファイナルファンタジー」シリーズなど、多数のタイトルが期間中割引価格で提供される。

なお、セール実施期間は対象タイトルによって異なる場合がある。終了日時を含む正確なセール期間はタイトルのページで確認してほしい。

□Steam「スクウェア・エニックス 冬季セール」のページ

