「スクウェア・エニックス 冬季セール」がSteamにて開催中！ FFシリーズやKHシリーズなど多数タイトルがお買い得「ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット」は20%オフ
【スクウェア・エニックス 冬季セール】 2月5日3時まで開催
スクウェア・エニックスは、セール「スクウェア・エニックス 冬季セール」を開催している。期間は2月5日3時まで。
セールでは「オクトパストラベラー0」が20%オフとなるほか、「ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット」が20%オフで登場。「キングダム ハーツ」シリーズや「ファイナルファンタジー」シリーズなど、多数のタイトルが期間中割引価格で提供される。
なお、セール実施期間は対象タイトルによって異なる場合がある。終了日時を含む正確なセール期間はタイトルのページで確認してほしい。
『オクトパストラベラー0』20％OFF📖
『ドラゴンクエストI&II』＆「ドラゴンクエスト HD-2D版 ロト三部作セット 」20％OFF⚔️
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』20%OFF📜
