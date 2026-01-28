米超人気歌手テイラー・スウィフトの婚約者で、今夏にも挙式を控えたＮＦＬカンザスシティ・チーフスのトラヴィス・ケルシーが、来季も現役を続行する可能性が浮上した。米誌ピープルが２７日、報じた。

チーフスのオーナー兼ＣＥＯのクラーク・ハント氏は現地時間２７日、ＮＦＬネットワーク「グッド・モーニング・フットボール」にゲスト出演した際、スーパーボウル出場を逃して引退がウワサされるトラヴィスの去就について「球団としては、彼が戻ってくることを心から願っています。彼がまだプレーできることに疑いの余地はありません。私たちは彼の気持ちを尊重し、決断に必要な時間を与えようとしています」と語った。

同時にハント氏は、トラヴィスが６月にもテイラーと挙式する可能性もあると報じられているため、フィールド外でやらなければならないことがいくつかあることも認識しているという。

「彼は婚約と結婚でオフシーズンが忙しくなるので、私たちは彼に敬意を払い、決断に必要な時間を与えたいと思っています。しかし、彼が復帰してくれることを心から願っています」と同氏は語った。

トラヴィス自身は引退するか、現役を続行するかどうかはまだ明らかにしていない。昨年１１月には元ＮＦＬ選手で兄のジェイソン・ケルシーに去就についてのアドバイスを求め、その過程で友人や家族にも相談するつもりだと語っていた。