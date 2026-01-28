日曜劇場「リブート」裏会食にいる“サングラスの男”に注目集まる「相関図にいないの怪しい」「鍵を握ってる？」
【モデルプレス＝2026/01/28】俳優の鈴木亮平が主演を務めるTBS系日曜劇場「リブート」（毎週日曜よる9時〜※この日は15分拡大）の第2話が、25日に放送された。相関図に載っていない人物に注目が集まっている。＜※以下ネタバレあり＞
【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図にいない“サングラスの男”の正体
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
作中で度々登場する、ゴーシックスコーポレーション代表・合六亘（北村有起哉）が主催する裏組織の会食。早瀬（鈴木）や公認会計士・一香（戸田恵梨香）のほか、組織幹部である安藤（ダイアン津田※第1話で死亡）、菊池（ドランクドラゴン塚地武雅）、顧問弁護士の海江田（酒向芳）らが参加する中、一人、サングラスをかけた怪しい男が端に座っている。
この男は目立ったセリフもなく、会食参加者の中で唯一、相関図に名前が記載されていない。そのため、視聴者からは「あのサングラスの人何者？」「端にいる人イケメン」「幹部のはずなのに相関図にいないの怪しい」「誰かがリブートしてる？」「地味にずっといるけど気になりすぎる」「鍵を握ってる？」といった反響が寄せられ、注目が集まっている。
そんな“サングラスの男”を演じるのは、俳優の青木伸輔。テレビ朝日系「イタズラなKiss」（1996）、NHK連続テレビ小説「ウェルかめ」（2009）、フジテレビ系「絶対零度〜未解決事件匿名捜査〜」（2010）などに出演しているほか、映画・舞台など幅広く活躍している。この男は物語にどう関わってくるのか？今後の展開から目が離せない。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
【写真】鈴木亮平主演「リブート」相関図にいない“サングラスの男”の正体
◆鈴木亮平主演「リブート」
妻殺しの罪を着せられた平凡なパティシエ・早瀬陸（松山ケンイチ）は、自らの潔白を証明し真犯人を見つけ出すため“愛する家族と過去を捨て、警視庁の悪徳刑事・儀堂（鈴木亮平）の顔に変わる（＝リブートする）”という決意をする。嘘と真実が入り乱れ、怒涛のスピードで展開していく“エクストリームファミリーサスペンス”。
◆「リブート」会食にいる“サングラスの男”に注目集まる
作中で度々登場する、ゴーシックスコーポレーション代表・合六亘（北村有起哉）が主催する裏組織の会食。早瀬（鈴木）や公認会計士・一香（戸田恵梨香）のほか、組織幹部である安藤（ダイアン津田※第1話で死亡）、菊池（ドランクドラゴン塚地武雅）、顧問弁護士の海江田（酒向芳）らが参加する中、一人、サングラスをかけた怪しい男が端に座っている。
この男は目立ったセリフもなく、会食参加者の中で唯一、相関図に名前が記載されていない。そのため、視聴者からは「あのサングラスの人何者？」「端にいる人イケメン」「幹部のはずなのに相関図にいないの怪しい」「誰かがリブートしてる？」「地味にずっといるけど気になりすぎる」「鍵を握ってる？」といった反響が寄せられ、注目が集まっている。
◆「リブート」“サングラスの男”演じるのは？
そんな“サングラスの男”を演じるのは、俳優の青木伸輔。テレビ朝日系「イタズラなKiss」（1996）、NHK連続テレビ小説「ウェルかめ」（2009）、フジテレビ系「絶対零度〜未解決事件匿名捜査〜」（2010）などに出演しているほか、映画・舞台など幅広く活躍している。この男は物語にどう関わってくるのか？今後の展開から目が離せない。（modelpress編集部）
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】