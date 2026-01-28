高畑充希＆岡田将生、第1子誕生を発表「無事家族が増えました」「心を尽くしたい」連名で報告
【モデルプレス＝2026/01/28】女優の高畑充希（34）と俳優の岡田将生（36）が1月28日、Instagramを通じて第1子誕生を発表した。
【写真】岡田将生＆高畑充希、密着2ショット
2人は、それぞれInstagramストーリーズにて「無事家族が増えました」と連名で報告。「産まれてきたこの世界を気に入ってもらえるよう、心を尽くしたいと思います。昨年は沢山のお心遣いありがとうございました！」とつづっている。
岡田と高畑は2024年11月19日、それぞれのInstagramを通じ結婚を発表し、2025年7月には第1子妊娠を報告した。ドラマ『1122 いいふうふ』（Prime Video）では初共演にして夫婦役を演じている。（modelpress編集部）
◆高畑充希、第1子出産を発表
◆高畑充希＆岡田将生、2024年11月結婚
