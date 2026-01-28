鈴木おさむ氏、大島美幸（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/01/28】元放送作家の鈴木おさむ氏が1月26日、自身のInstagramを更新。妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸と10歳の息子との旅行先での3ショットを公開し、話題となっている。

◆鈴木おさむ氏、伊勢神宮での家族3ショットを披露


鈴木氏は「家族で年に一度の伊勢参りに行ってきました」とつづり、写真を投稿。「好きやねん」とかかれた黄色いハートフレームのサングラスをかけた息子を真ん中に、鈴木氏と大島が寄り添う仲の良いショットを披露している。また、自身のソロショットや、食事の写真なども公開している。

◆鈴木おさむ氏の投稿に反響


この投稿に「息子さん大きくなってる」「お子さんがママにそっくり」「仲良しで最高」「羨ましい」「元気がもらえる写真」などと反響が寄せられている。

鈴木氏と大島は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）

