元アイドリング!!!倉田瑠夏、第1子妊娠発表 出産は夏頃を予定「たくさんの奇跡に感謝」
【モデルプレス＝2026/01/28】元「アイドリング!!!」メンバーの倉田瑠夏（29）が1月28日、自身のSNSを更新。第1子妊娠を発表した。
【写真】29歳元アイドリング!!!メンバー、夫とのウエディングフォト
倉田は「応援してくださっている皆様へ」と切り出し「私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました」と妊娠を発表。「無事に安定期を迎えることができましたので皆様にご報告させていただきます」と報告した。
出産は夏頃を予定していると明かし、「初めてのことでドキドキですが たくさんの奇跡に感謝しながら、これからも時間を大切に過ごしていきます。温かく見守っていただけたら嬉しいです」とコメント。最後には「応援してくださっている皆様、ご理解ご協力をいただいている関係者の皆様に心より感謝申し上げます」とつづっている。
倉田は1996年8月4日生まれ、大阪府出身。2010年に「アイドリング!!! 4期生ファイナルオーディショング!!!」で4期生に選ばれ活躍。2015年にグループを卒業した。プライベートでは、2024年7月29日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。現在はタレントとして幅広く活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】29歳元アイドリング!!!メンバー、夫とのウエディングフォト
◆倉田瑠夏、第1子妊娠発表
倉田は「応援してくださっている皆様へ」と切り出し「私事ではありますが、この度、新しい命を授かりました」と妊娠を発表。「無事に安定期を迎えることができましたので皆様にご報告させていただきます」と報告した。
◆倉田瑠夏、2024年7月に結婚発表
倉田は1996年8月4日生まれ、大阪府出身。2010年に「アイドリング!!! 4期生ファイナルオーディショング!!!」で4期生に選ばれ活躍。2015年にグループを卒業した。プライベートでは、2024年7月29日に、自身のInstagramを通じて結婚を発表。現在はタレントとして幅広く活動している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】