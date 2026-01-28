韓国スポーツメディア「スポーツ朝鮮」（ウェブ版）は2026年1月27日、大リーグのサンフランシスコ・ジャイアンツに所属する「韓国のイチロー」イ・ジョンフ外野手（27）の特集記事を組み、新戦力加入によりセンターのポジションがはく奪されると報じた。

「イは守備力が不合格点という判断をされた」

大リーグ公式サイトなどの米メディアによると、ジャイアンツはフィラデルフィア・フィリーズからフリーエージェント（FA）となったハリソン・ベイダー外野手（31）を獲得。2年総額2050万ドル（約31億7000万円）で合意したという。

ベイダーのポジションはセンターで、セントルイス・カージナルス時代の21年にゴールドグラブ賞を受賞した。ベイダーが加入することで、イはレフトかライトのポジションに配置転換される見通しだ。

野球人気の高い韓国では、複数のメディアがベイダーのジャイアンツ加入を速報した。

「スポーツ朝鮮」は、「衝撃！『守備練習はたくさんしたのに』、イ・ジョンフついに中堅手を離れる...ジャイアンツ『守備の達人』外野手を296億ウォンで獲得」とのタイトルで記事化した。

記事では「イ・ジョンフの守備力に不満を抱いていた球団が、ベイダー獲得で外野陣を揺るがすことになったという話だ。これにより、今年のジャイアンツはレフトにエリオト・ラモス、センターにベイダー、そしてイ・ジョンフがライトを守ることになる」とし、こう続けた。

「米メディアが指摘する通り、イ・ジョンフの守備力は大リーグ最下位レベルだ。打撃においては、昨シーズン打率.266、8本塁打、55打点、73得点、OPS.735と、大リーグである程度成功したという評価を受けているが、期待ほどの爆発力はなく、守備力も不合格点という判断が下されるのは避けられなかった」

「イ・ジョンフはライトにポジションを移すものと見られる」

韓国メディア「OSEN」（ウェブ版）は、「イ・ジョンフ、中堅手ポジションから押し出される...『守備の達人』ベイダー、2050万ドルでジャイアンツ移籍」とのタイトルで記事を展開した。

記事では「守備能力に優れたベイダーはジャイアンツでもセンターを務める見通しで、現地報道によると元々センターを担当していたイ・ジョンフはライトにポジションを移すものと見られる」とした。

韓国プロ野球（KBO）リーグ出身のイは、23年オフにポスティングシステムを利用してジャイアンツに入団。米メディアによると、6年1億1300万ドル（約164億円）の大型契約を結んだという。

大リーグ1年目の24年は、5月の試合中に左肩を負傷して戦線離脱。6月に手術を受け、シーズンを棒に振った。2年目の25年は、150試合に出場して打率.266、8本塁打、55打点。出塁率と長打率を合わせたOPSは.734だった。