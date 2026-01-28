IVE・ウォニョン、商標登録＆インスタ開設で“事業進出説”も…事務所が否定「コラボプロジェクトで個人事業ではない」

IVEのウォニョンを巡る事業進出説について、所属事務所が公式に見解を示した。

1月28日、所属事務所のSTARSHIPエンターテインメントは公式コメントを発表し、「ウォニョンに関連して最近言及されている『フォーエバー・チェリー（FOREVER CHERRY）』について、事実関係およびアーティスト保護の観点から当社の立場をお伝えする」と明らかにした。

同社は、「『フォーエバー・チェリー』はブランドとのコラボレーションプロジェクトであり、ウォニョン個人の事業ではない」と説明し、事業進出説を否定した。

さらに、「最近進められた商標登録については、当該名称にアーティスト固有のアイデンティティやイメージが深く反映されている」としたうえで、「プロジェクト終了後に第三者による無分別な商業的盗用やブランドの乱用が発生することを防ぐため、チャン・ウォニョン本人名義で出願する方向でブランド側と合意した」と説明した。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

また、「出願範囲が広範にわたる理由も、各事業分野においてアーティストのイメージが不正に使用されることを防ぐための先制的対応の一環だ」とし、「これはアーティストの権益を最優先に考え、その固有の価値を守るための措置である。当社は今後も所属アーティストの権利保護に最善を尽くしていく」と付け加えた。

STARSHIPエンターテインメントの公式コメント全文は以下の通り。

◇

こんにちは。STARSHIPエンターテインメントです。

所属アーティストのウォニョンに関連し、最近言及されている『フォーエバー・チェリー（FOREVER CHERRY）』について、事実関係およびアーティスト保護のための当社の立場をお伝えいたします。

『フォーエバー・チェリー』は、ブランドとのコラボレーションプロジェクトであり、ウォニョンの個人事業ではありません。

最近行われた商標登録については、当該名称にアーティスト固有のアイデンティティとイメージが深く反映されています。そのため、プロジェクト終了後に第三者による無分別な商業的盗用やブランドの乱用を防ぐ目的で、チャン・ウォニョン本人名義で出願する方向にブランド側と合意しました。出願範囲が広範にわたる理由も、各事業分野においてアーティストのイメージが不正に使用されることを防ぐための先制的対応の一環です。

これは、アーティストの権益を最優先に考え、その固有の価値を完全に保全するための措置です。当社は今後も、所属アーティストの権利保護に最善を尽くしてまいります。

ありがとうございます。

（記事提供＝OSEN）

◇ウォニョン プロフィール

2004年8月31日生まれ。韓国・ソウル出身。STARSHIPエンターテインメントで2年間のトレーニングを受け、2018年にMnetのオーディション番組『PRODUCE 48』に出演。同番組で最終順位1位に輝き、IZ*ONEのセンターとしてデビューした。優れた美貌と抜群のスタイルを誇り、デビュー当初は「奇跡の14歳」と話題を呼んだ。IZ*ONE解散後、2021年12月にIVEのメンバーとしてデビュー。身長は173cm。