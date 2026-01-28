【SGX01 シンカリオン E5はやぶさ】 【SGX02 シンカリオン E6こまち】 【SGX03 シンカリオン E7かがやき】 4月18日 発売予定 価格：各4,950円 【SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E6こまち リンク合体セット】 【SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E7かがやき リンク合体セット】 4月18日 発売予定 価格：各9,900円

タカラトミーは、「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」など「新幹線変形ロボ シンカリオン」新商品5種を4月18日に発売する。

本商品は4月5日あさ8時30分より放送予定の「シンカリオン」シリーズのTVアニメ第1期を特別に再編集したTVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版」に合わせた新商品となっている。

ラインナップは「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」、「SGX02 シンカリオン E6こまち」、「SGX03 シンカリオン E7かがやき」に加え、セット商品の「SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E6こまち リンク合体セット」と「SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E7かがやき リンク合体セット」が登場する。

「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」などのSGXシリーズはアニメの変形シーンをイメージした新たな変形機構と、TVアニメ第1期放送当時（2018年）に発売したDXSシリーズと比較して股関節・腰・手首など可動箇所が増え、より細かなアクションが可能となっている。

シンカリオン2機を合体させる「リンク合体」機構を搭載しており、アニメの合体シーンを再現して遊ぶこともできる。

SGX01 シンカリオン E5はやぶさ

4月18日 発売予定

価格：4,950円

SGX02 シンカリオン E6こまち

4月18日 発売予定

価格：4,950円

SGX03 シンカリオン E7かがやき

4月18日 発売予定

価格：各4,950円

SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E6こまち リンク合体セット

4月18日 発売予定

価格：9,900円

SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E7かがやき リンク合体セット

4月18日 発売予定

価格：9,900円

(C) ＴＯＭＹ

(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS