TVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版」の放送に合わせて、「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」などの新商品が4月18日に発売
タカラトミーは、「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」など「新幹線変形ロボ シンカリオン」新商品5種を4月18日に発売する。
本商品は4月5日あさ8時30分より放送予定の「シンカリオン」シリーズのTVアニメ第1期を特別に再編集したTVアニメ「新幹線変形ロボ シンカリオン 特別ダイヤ版」に合わせた新商品となっている。
ラインナップは「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」、「SGX02 シンカリオン E6こまち」、「SGX03 シンカリオン E7かがやき」に加え、セット商品の「SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E6こまち リンク合体セット」と「SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E7かがやき リンク合体セット」が登場する。
「SGX01 シンカリオン E5はやぶさ」などのSGXシリーズはアニメの変形シーンをイメージした新たな変形機構と、TVアニメ第1期放送当時（2018年）に発売したDXSシリーズと比較して股関節・腰・手首など可動箇所が増え、より細かなアクションが可能となっている。
シンカリオン2機を合体させる「リンク合体」機構を搭載しており、アニメの合体シーンを再現して遊ぶこともできる。
SGX01 シンカリオン E5はやぶさ
4月18日 発売予定
価格：4,950円
SGX02 シンカリオン E6こまち
4月18日 発売予定
価格：4,950円
SGX03 シンカリオン E7かがやき
4月18日 発売予定
価格：各4,950円
SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E6こまち リンク合体セット
4月18日 発売予定
価格：9,900円
SGX シンカリオン E5はやぶさ＋E7かがやき リンク合体セット
4月18日 発売予定
価格：9,900円
新幹線変形ロボ シンカリオン- タカラトミー (@takaratomytoys) January 28, 2026
新玩具シリーズ登場！！
その名も
「SGX」シリーズ！
2両編成仕様の新幹線から
シンカリオンにチェンジ！
各部の可動により、
アニメシーンのようなアクションが可能！
4月18日発売予定！
チェンジ！シンカリオン！https://t.co/HRFVGlAXg8#シンカリオン pic.twitter.com/3Q4guU7cx1
(C) ＴＯＭＹ
(C)プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS