◆テニス ▽全豪オープンテニス第１１日（２８日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２８日＝吉松忠弘】前日２７日の酷暑で延期になった車いすテニスが開幕。２０２４年パリ・パラリンピック単複２冠で世界女王の上地結衣（三井住友銀行）が、ストレート勝利した。元世界女王のイエスカ・グリフィユン（オランダ）に６−２、６−２の１時間１７分で、２連覇に向けて好発進だ。

前日の気温４２度で、車いすテニスはプレーするのが危険だとして、開幕がこの日に延期となった。前日、上地は「朝５時半に起きて８時から練習しました」と、暑さを避け、朝から室内で練習。しかし、今日２８日の日程が出ず「寝るに寝られなかった」。それでも、しっかりと準備を合わせ快勝だ。

昨年１１月から、コーチを新しくし、心機一転、２０２６年を迎えた。小野誠佳コーチとは、昨年の全米を最後に、２人とも新たな道を歩み出すことを決めた。「彼もまだ若いし、お互いにやりたいこともあると思う」。それと、昨年から、車いすテニスの４大大会は、選手のコーチも表彰される。全米は、上地がコーチのトロフィーを受け取り、上地が小野コーチに渡した。「ありがとうございました、という感じで」。

小野コーチとともにサポートしてもらっていたレジェンドの国枝慎吾さんは、今でもアドバイザー的な形だ。「新コーチの話をしたときも、必要だったら、いつでも（協力する）って言ってくださった」。２０２６年は、世界女王が新体制で生涯４大大会全制覇で歴史に名を刻む。