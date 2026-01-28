Ä»¼è～ÉñÄá¤¬Ä¾·ë¡ª ÆüËÜ³¤Â¦¤Î¿·ÅìÀ¾¼´¡Ö»³±¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤¬À°È÷Ãæ¡£¾ëºê¤äÅ·¶¶Î©¤Ø¤ÎºÇÃ»¥ëー¥È¡Ú¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ»Ï©·×²è¡Û
»³±¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÖÅìÉÍIC¡×¤ÎÍÍ»Ò¡£
¡Ö»³±¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤ÏÄ»¼è¡¦Ê¼¸Ë¡¦µþÅÔ¤ò·ë¤ÖÌó120km¤Î»³±¢Â¦¥ëー¥È
»³±¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î³µÍ×¡£
Ê¼¸Ë¸©ËÌÉô¤Î¡Ö¹âÂ®¶õÇòÃÏÂÓ¡×¤Ë¿·¤¿¤Ê¹âÂ®Æ»Ï©¤¬ÃÂÀ¸¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÌ¾¤â¡Ö»³±¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡ÊÄ»¼èË²¬µÜÄÅ¼«Æ°¼ÖÆ»¡Ë¡×¤Ï¡¢Ä»¼è¸©Ä»¼è»Ô～Ê¼¸Ë¸©ÉÍºä～Ë²¬¡¦¾ëºê～µþÅÔÉÜµÜÄÅ»Ô¡ÊÅ·¶¶Î©¡Ë¤ò·ë¤ÖÅìÀ¾¼´¤Ë¤Ê¤ë¡¢Áí±äÄ¹Ìó120km¤Î¹âµ¬³ÊÆ»Ï©¤À¡£
»³±¢¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï²¹ÀôÃÏ¤ä´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬ÅÀºß¤¹¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ß¤¤¤òÍµ¡Åª¤Ë¤Ä¤Ê¤°ÃæÄ¹µ÷Î¥¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³Æ¥¨¥ê¥¢¤Ë¡ÖÄ»¼è¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¡ÖÇÅÃ¢¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¡ÖµþÅÔ½Ä´Ó¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆîËÌ¼´¤ÏÀ°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÅìÀ¾°ÜÆ°¤ò´Þ¤à¼þÍ·¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©·ÐÍ³¤Ç¤ÏÆñ¤·¤¯¡¢ÊªÎ®ÌÌ¤Ç¤âÉÔÍø¤Ç¤¢¤ë¡£
ÆÃ¤Ë±è´ßÉô¤Ï¡¢¹ñÆ»178¹æ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢¹ÁÄ®¤ÈÆ½±Û¤¨¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢µÞ¸ûÇÛ¡¦µÞ¥«ー¥Ö¤¬Â¿¤¤±¿Å¾ÉéÃ´¤ÎÂç¤¤¤Æ»Ï©¤ËÍê¤é¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£
»³±¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¤Î¹©¶è¡£
¤½¤ó¤Ê»³±¢¤Î±è´ß¥¨¥ê¥¢¤Ë¡¢¸ûÇÛ¤â¥«ー¥Ö¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢¿®¹æ¸òº¹ÅÀ¤â¤Ê¤¤¡Ö²÷Å¬¤ÊÆ»Ï©¡×¤È¤·¤Æ¥Ð¥¤¥Ñ¥¹À°È÷¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¡Ö»³±¢¶áµ¦¼«Æ°¼ÖÆ»¡×¤È¤¤¤¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ê¤Î¤À¡£ºÒ³²»þ¤Î¶ÛµÞÍ¢Á÷¤ä°åÎÅÈÂÁ÷¥ëー¥È¤È¤·¤Æ¤âµ¡Ç½¤·¡¢°Û¾ïµ¤¾Ý»þ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤¦¤ë¡Ö¶¯¿Ù¤ÊÆ»Ï©¡×¤È¤·¤Æ¤â´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
»³±¢¶áµ¦Æ»¤ËÁêÅö¤¹¤ëÅ´Æ»¤Ï¡¢JR»³±¢ËÜÀþ¡ÊÄ»¼è～Ë²¬¡Ë¤ÈµþÅÔÃ°¸åÅ´Æ» µÜËÀþ¡ÊË²¬～Å·¶¶Î©¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£»³±¢ËÜÀþ¤Ï¤«¤Ä¤Æ½ÅÍ×´´Àþ¤È¤·¤Æ¡¢´ØÀ¾～Ä»¼è°ÊÀ¾¤ÎÄ¹µ÷Î¥Îó¼Ö¤¬Â¿¿ô±¿¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»³³ÙÉô¤ÎÏ©Àþ¾ò·ï¤Î¸·¤·¤µ¤«¤é¡¢ÃÒÆ¬µÞ¹Ô¤ª¤è¤ÓJRÀ¾ÆüËÜ¡Ö¥¹ー¥Ñー¤Ï¤¯¤È¡×¤Ê¤É¡¢É±Ï©·ÐÍ³¤ÎÆî¥ëー¥È¤Ë¤Û¤È¤ó¤ÉÃÖ¤´¹¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
»³±¢¶áµ¦Æ»¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÃÏ·Á¾ò·ï¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¶¶ÎÂ¤Ç¹îÉþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÃæÄ¹µ÷Î¥¸òÄÌ¤Î¥ëー¥È¤ò³ÎÎ©¤µ¤»¡¢»³±¢～ËÌÎ¦¤Î¿·¥ëー¥È¤È¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏ¤òÁý¤¹¡£¤Þ¤µ¤ËÊ¼¸Ë»³±¢¥¨¥ê¥¢¤Î¡ÖÉü¸¢¡×¤ò·ü¤±¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ä»¼è～Ë²¬¤ÏÂçÉôÊ¬¤¬´°À®¡£Á´ÄÌ¤Þ¤Ç»Ä¤ê¹©¶è¤Î¸½¾õ¤Ï¡©
³«ÄÌºÑ¤ß¤ÎÉÍºäÆ»Ï©¡ÖÅìÉÍIC¡×ÉÕ¶á¤ÎÍÍ»Ò¡£
»³±¢¶áµ¦Æ»¤Ï¸½ºß¡¢Ä»¼è～Ë²¬¤Ç¤Ï¡È¤Û¤ÜÁ´Àþ³«ÄÌ¡É¤Ë¶á¤Å¤¡¢Ë²¬～Å·¶¶Î©¤Ç¤ÏÌ¤»ö¶È²½¤¬Â¿¤¤¤â¤Î¤ÎÀ°È÷¤¬µÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
³«ÄÌ¶è´Ö¤«¤é½ù¡¹¤Ë±ä¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ê£¿ô²Õ½ê¤Ç¡ÈÅÓÀÚ¤ìÅÓÀÚ¤ì¡É¤Ë³«ÄÌ¤ä»ö¶È²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Ä»¼èÂ¦¤«¤é½ç¤Ë¹©¶èÊÌ¤ËÀ°Íý¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡£
¡üÄ»¼èÀ¾JCT～³Ð»û¡ÚÅÔ»Ô·×²è¼êÂ³¤Ãæ¡ÛÌó7km
Ä»¼èÆ»¡ÖÄ»¼èÀ¾IC¡×¤«¤éËÌ¤ØÊ¬´ô¤·¡¢Ä»¼è»Ô³¹¤òÆîËÌ¤Ë´Ó¤¤¤¿¤¢¤È¡¢¿ÊÏ©¤òÅì¤ØÊÑ¤¨¤ÆÀéÂåÀî¤òÅÏ¤ê¡Ö¹ñÆ»9¹æ Ä»¼è¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤Ø¹çÎ®¤·¤Æ½ª¤ï¤ë¹©¶è¡£ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¡¢»ö¶È²½¤Þ¤Ç¤¢¤È¤ï¤º¤«¤À¡£
¸½ºß¤Ï¡¢Ä»¼èÆ»¤Ø¹Ô¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¹ñÆ»29¹æ¤È¸©Æ»21¹æ¡Ê¹ñÂÎÆ»Ï©¡Ë¤¬Âç½ÂÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ¶è´Ö¤ÏÄ»¼è»Ô³¹ÃÏ¤Îµ®½Å¤Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ü³Ð»û～Ê¡ÉôIC¡ÚÅöÌÌÀ°È÷¤·¤Ê¤¤¡ÛÌó5km
¤³¤Î¹©¶è¤Ç¤Ï¡ÖÄ»¼è¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¡×¤¬Åì¤Ø¿¤Ó¡¢1991Ç¯¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿Ï¢Â³¥È¥ó¥Í¥ë¤ÇÊ¡Éô¤Þ¤ÇÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»³±¢¶áµ¦Æ»¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¸å²ó¤·¤È¤Ê¤ë¡ÖÅöÌÌ¡¢¸½Æ»³èÍÑ¡×¤È¤¤¤¦°·¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üÊ¡ÉôIC～µïÁÈIC¡Ú³«ÄÌºÑ¤ß¡ÛÌó15.8km
2023Ç¯¤Ë¡Ö´äÈþÆ»Ï©¡×¹©¶è¤¬Á´Àþ³«ÄÌ¤·¡¢Å´Æ»¤ÎÊ¡Éô¡¦Âç´ä¡¦´äÈþ¡¦ÅìÉÍ¡¦µïÁÈ¤Î5±Ø´Ö¤Ë¤¢¤¿¤ë15.8km¤¬´Ý¤´¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£¸©¶¤ò±Û¤¨¤ÆÊ¼¸Ë¸©¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡üµïÁÈIC～¿·²¹ÀôÉÍºäIC¡ÖÉÍºäÆ»Ï©2´ü¡×¡Ú»ö¶ÈÃæ¡ÛÌó7.6km
2018Ç¯¤Ë»ö¶È²½¤µ¤ì¤¿7.6km¤Î¹©¶è¡£¤³¤³¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢Ê¡Éô～º´ÄÅ¤ÎÌó45km¤¬°ìËÜ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÁí»Å¾å¤²¤Î¥ß¥Ã¥·¥ó¥°¥ê¥ó¥¯¤È¤â¸À¤¦¤Ù¤¹©¶è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ÊÄ½¤À¤¬¡¢¿·½ô´óÂè2¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê1,067m¡Ë¤¬2025Ç¯10·î¤Ë´ÓÄÌ¡£ÉÍºäÂè2¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê2,800m¡Ë¤Ï·¡ºïÃæ¡£µïÁÈ¥È¥ó¥Í¥ë¡Ê1,328m¡Ë¤¬2025Ç¯9·î¤Ë·¡ºï³«»Ï¤·¡¢¹©»ö¤Ï½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡ü¿·²¹ÀôÉÍºäIC～º´ÄÅIC¡Ú³«ÄÌºÑ¤ß¡ÛÌó21.3km
ÉÍºäÆ»Ï©¡¦Í¾ÉôÆ»Ï©¡¦¹á½»Æ»Ï©¤Î3¹©¶è¤È¤·¤Æ½ç¼¡³«ÄÌºÑ¤ß¡£Ê£¿ô¤Î¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç»³³ÙÃÏÂÓ¤ò´Ó¤¤¤Æ¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤¹¤ë¥ëー¥È¤Î¤¿¤á¡¢ÊÂ¹Ô¤¹¤ëJR¤ËÂÐ¤·¤ÆÍÍø¤ÊÀþ·Á¤À¡£
¡üº´ÄÅIC～ÃÝÌîIC¡Ê²¾¡Ë¡Ú»ö¶È²½½àÈ÷Ãæ¡ÛÌó5km
Æ½2¤Ä¤ò±Û¤¨¤ëÌó5km¤ÎÌ¤»ö¶È²½¤Î¹©¶è¤À¡£·×²èÃÊ³¬É¾²Á¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¡¦´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÓÃæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Ï¡¢Âè°ìÃÊ³¬¤Î¡ÖÇÛÎ¸½ñ¡×¤¬ºîÀ®Ãæ¤À¡£
¡üÃÝÌîIC¡Ê²¾¡Ë～Ë²¬ËÌJCT¡¦IC¡Ê²¾¡Ë¡ÖÃÝÌîÆ»Ï©¡×¡Ú»ö¶ÈÃæ¡ÛÌó4.9km
ËÌ¶áµ¦Ë²¬¼«Æ°¼ÖÆ»¤ØÀÜÂ³¤¹¤ë¹©¶è¡£2025Ç¯6·î¤Ëµ¯¹©¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢º£¡¢ºÇ¤âÆ°¤¤Î¤¢¤ë¹©¶è¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
ÀÜÂ³Àè¤ÎËÌ¶áµ¦Ë²¬Æ»¤âÀ°È÷Ãæ¤ÇÆî¤«¤é½ù¡¹¤Ë±ä¿³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤¡¢2024Ç¯¤ËÃ¢ÇÏ¶õ¹Á¤Î1¤ÄÀè¡ÖË²¬½ÐÀÐIC¡×¤Þ¤Ç³«ÄÌ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£ºÇ¸å¤Î¹©¶è¤Ç¤¢¤ë¡ÖË²¬Æ»Ï©2´ü¡×5.1km¤¬2023Ç¯¤ËÃå¹©¤·¡¢À°È÷¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ë²¬～Å·¶¶Î©¤âÂç¤¤ÊÆ°¤¤¢¤ê¡£¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡©
¡Öµ×ÈþÉÍ～ÌÖÌî¡×¤Ï³µÎ¬¥ëー¥È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡üË²¬ËÌJCT¡¦IC¡Ê²¾¡Ë～¾ëºê²¹ÀôIC¡Ê²¾¡Ë¡Ö¾ëºêÆ»Ï©¡×¡Ú»ö¶ÈÃæ¡Û
Ã°¸åÊýÌÌ¤ÎºÇ½é¤Î¹©¶è¤È¤Ê¤ë¾ëºêÆ»Ï©¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë»ö¶È²½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£Ë²¬»Ô³¹¤«¤éËÌÀ¾¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢¾ëºê²¹Àô³¹¤ÎÃ«±üÉô¤ËIC¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë·×²è¤À¡£
¥È¥ó¥Í¥ëÉô¤Î·¡ºï¸½¾ì¼þÊÕ¤Ë¡¢Å·Á³µÇ°Êª¤Ç¤¢¤ë´ñ´ä·²¡Ö¸¼ÉðÆ¶¡×¤Î´ØÏ¢ÃÏ¼Á¤¬¤¢¤ë¡£¸¼Éð´ä¼«ÂÎ¤ÏÌäÂê¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢Ê®²Ð»þ¤Ë¥Þ¥°¥Þ¤¬ÆÍ¤¾å¤²¤¿ÉÔµ¬Â§¤Ê´ÓÆþ´ä¤äÃÇÁØ¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢·¡ºïºî¶È¤ÎÆñ°×ÅÙ¤Ï¹â¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡ü¾ëºê²¹ÀôIC¡Ê²¾¡Ë～ÉÜ¸©¶～µ×ÈþÉÍ¡ÚÄ´ººÃæ¡ÛÌó3km
µþÅÔÉÜ¤Ø¤ÈÆþ¤ëÌó3km¤Î¹©¶è¤Ç¡¢¥ëー¥ÈÂÓ¤ÏÉÜ¸©¶¤Þ¤Ç¤Ï2018Ç¯¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤Î¶è´Ö¤Ï¡¢ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤È´Ä¶¥¢¥»¥¹¥á¥ó¥È¤Î´°Î»¤òÂÔ¤ÄÃÊ³¬¤À¡£
¡üµ×ÈþÉÍ～ÌÖÌîIC¡Ê²¾¡Ë¡Ú»ö¶È²½½àÈ÷Ãæ¡ÛÌó19km
µþÅÔÃ°¸åÅ´Æ»¤ÈÊÂ¹Ô¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Ô³¹ÃÏ¤ò¤Ä¤Ê¤®¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤ÎÍ¼Æü¥ö±º¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¡¢ÌÖÌîÄ®¤Ø»ê¤ëÌó19km¤Î¹©¶è¤À¡£2025Ç¯2·î¤Ë¥ëー¥ÈÂÓ¤¬·èÄê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤Ë¸þ¤±¤Æ¿Ê¹ÔÃæ¤ÎÃÊ³¬¤À¡£
¡üÌÖÌîIC¡Ê²¾¡Ë～ÂçµÜÊö»³IC¡Ê²¾¡Ë¡Ú»ö¶È²½ÂÔ¤Á¡ÛÌó7.6km
Ã°¸åÈ¾Åç¤ò²£ÃÇ¤¹¤ë7.6km¤Î¹©¶è¡£ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤â´°Î»¤·¡¢¤¢¤È¤Ï»ö¶È²½¤Î½çÈÖ¤òÂÔ¤Ä¤Î¤ß¤À¡£Áá¤±¤ì¤Ð2026Ç¯4·î¤Ë»ö¶È²½¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡üÂçµÜÊö»³IC¡Ê²¾¡Ë～µþÃ°¸åÂçµÜIC¡ÖÂçµÜÊö»³Æ»Ï©¡×¡Ú»ö¶ÈÃæ¡ÛÌó5km¡¡¢¨ÍÎÁÆ»Ï©
2019Ç¯¤ËÃå¹©¤·¤¿Ìó5km¤Î¹©¶è¤À¡£2025Ç¯12·î¸½ºß¤Î¿ÊÄ½¤Ï¡¢ÆîÂ¦¤Î¹â²Í¶¶µÓ¤¬¤Û¤Ü´°À®¤·¤½¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ë¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î¹©¶è¤Ç¤Ï¡¢ËäÂ¢Ê¸²½ºâÄ´ºº¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¹©¶è¤Ë¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤¬¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Èæ³ÓÅª½çÄ´¤Ë³«ÄÌ¤ò·Þ¤¨¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÂçµÜ»Ô³¹ÃÏ¤ÇËýÀ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¿®¹æ½ÂÂÚ¤Î´ËÏÂ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¡üµþÃ°¸åÂçµÜIC～µÜÄÅÅ·¶¶Î©IC¡ÖÌîÅÄÀîÂçµÜÆ»Ï©¡×¡ÖµÜÄÅÍ¿¼ÕÆ»Ï©¡×¡Ú³«ÄÌºÑ¤ß¡ÛÌó10.5km¡¡¢¨ÍÎÁÆ»Ï©
µþÅÔ½Ä´ÓÆ»¤Î±ä¿Éô¤È¤·¤Æ¡¢2016Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë10.5km¤¬³«ÄÌºÑ¤ß¤À¡£¤³¤Î¤¢¤¿¤ê¤ÏÅìÀ¾¼´¤ò¥Õ¥©ー¥¯¤ÇÆÍ¤»É¤¹¤è¤¦¤Ë»³ÃÏ¤¬´ö½Å¤Ë¤âÎ©¤Á¤Ï¤À¤«¤ê¡¢Å·¶¶Î©～ÂçµÜ¤Î°ÜÆ°¤ÏÂç¤¤Ê±ª²ó¥ëー¥È¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»³±¢¶áµ¦Æ»¤Ï¡¢¤½¤³¤ò¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç´Ó¤¯¤³¤È¤ÇÂçÉý¤Ë¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö»³±¢¶áµ¦Æ»¡×Ìó120km¤Î¤Û¤ÜÁ´Àþ¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î¿ÊÄ½¤¬¤¢¤ë¾õ¶·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢»ö¶È¤ÏÂç¤¤¯Á°¿Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÀ°È÷¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¿»³±¢¤ÎÅìÀ¾Ã»Íí¥ëー¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´°À®¤Þ¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤ò°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤¿¤¤¡£